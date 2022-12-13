Nikah şekeri yerine hayvan barınaklarına bağış yaptılar

İstanbul’daki ünlü organizasyon şirketi, evlenecek çiftleri nikah şekeri yerine hayvan barınaklarına bağış yapmaya yönlendirdi. 2022 yılında duyarlı çiftlerin bağışıyla hayvan barınakları için 100 bin TL’nin üzerinde para toplandı. Çiftleri bu konuda yönlendiren organizasyon şirketi ise "Doğaya Duyarlı Organizasyon Firması" ödülüne layık görüldü.

Ünlü organizatör Mustafa Bozkurt, 2022 yılında düğün hazırlığı için kendisine gelen çiftlere, nikah şekeri yaptırmak yerine hayvan barınaklarına bağış yapmaları teklifinde bulundu. Bozkurt’un bu teklifini kabul eden çiftler, nikah şekeri için ayrılan bütçeyi, sokak hayvanları ve barınaklar için kullanmayı tercih etti. Duyarlı çiftlerin bağışıyla hayvan barınakları için 100 bin TL’nin üzerinde para toplandı.

Doğaya saygı ödül getirdi

Çiftleri bu konuda yönlendiren Mustafa Bozkurt’un organizasyon şirketi, Altın Doğa Ödül Töreni’nde "Doğaya Duyarlı Organizasyon Firması" seçildi. Ece Erken’in sunuculuğunu yaptığı gecede Mustafa Bozkurt’a ödülünü ünlü sanatçı Faik Öztürk verdi. Aynı zamanda organizasyonunu üstlendiği düğün, nişan, kına ve parti gibi etkinliklerde çevreye duyarlı ve geri dönüştürülebilir dekorlar kullanan Bozkurt, "Özellikle parafinsiz mumlar ve geri dönüşümü olan dekorasyon malzemelerini kullanmayı tercih ediyoruz. Bunların yanı sıra, teknolojiyle birlikte kağıt tüketimini azaltmak için dijital mecralardan faydalanıyoruz. Organizasyonlarını üstendiğimiz düğünlerde kesinlikle plastik malzeme kullanmıyoruz" dedi.

Bozkurt, firmasının ödüle layık görülmesinin gurur verici olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.