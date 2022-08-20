Nikahlarını, Başkan Yılmaz kıydı
Silivri Belediye Başkan Danışmanı Bülent Didinmez ile Anadolu Hastanesi Başhemşiresi Pınar Yumlu düzenlenen sade bir törenler hayatlarını birleştirdi.
Selimpaşa Konağında Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın kıydığı nikaha MHP İstanbul Milletvekilleri Arzu Erdem, Hayati Arkaz, MHP Afyon Milletvekili Mehmet Taytak, Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Arkaz, Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, İhsan Barutçu katılarak çiftin mutluluklarına ortak oldular.