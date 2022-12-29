Nikahta şeker yerine zeytin fidanı dağıttılar

Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli olan Ziraat Mühendisi Dursun Yanlıç, hayatını Gülnaz Pulatova ile birleştirirken, nikah töreninde davetlilere şeker yerine zeytin fidanı dağıtıldı. Damat Yanlıç, zeytinlik alanlarının korunması ve çevre bilincinin oluşması için böyle bir uygulama yaptığını söyledi.

Burhaniye’de Ziraat Mühendisi Dursun Yanlıç, Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde düzenlenen nikah töreni ile hayatını Gülnaz Pulatova ile birleştirdi. Çiftin nikahını nikah memuru Serkan Korkmaz kıyarken, davetlilere şeker yerine zeytin fidanları dağıtıldı. Davetliler, çifti kutlamak için sıraya girdi. Konuklara teşekkür eden Ziraat Mühendisi Dursun Yanlıç, “ Nikah törenlerinde çoğunlukla şeker, biblo ve mağnet gibi şeyler dağıtılıyor. Bizim yöremizde zeytin en büyük geçim kaynağı. Bunun için farkındalık oluşturmak, zeytin alanlarının korunması ve çevre bilincini gelişmesi için böyle bir şey yaptık. Davetlilerde memnun oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz” dedi. Genç çifti kutlayan Veteriner Hekimi Ahmet Caner de, uygulamayı çok beğendiğini anlatırken, mutluluk dileğinde bulundu.