Nikita Türkmen'den diş sağlığında yapay zeka destekli 3D printer sistemi

Moldova doğumlu Türk yazılımcı Nikita Türkmen, sağlık sektörüne yönelik geliştirdiği tamamen yerli ve milli yenilikçi teknolojilerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak, diş tedavilerinde kullanılan geleneksel yöntemleri kökten değiştirecek bir yazılım ve donanım sistemi geliştiren Nikita Türkmen, hastaların uzun süren tedavi süreçlerini birkaç saate indirmeyi başardı.

Nikita Türkmen’in yeni geliştirdiği sistem, yapay zeka destekli bir 3D printer teknolojisine dayanıyor. Diş tedavisinde büyük bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bu teknoloji, sürecin her aşamasını hızlandırıyor ve daha güvenli hale getiriyor. Projenin temel işleyişi ise oldukça etkileyici. Hasta, koltuğa oturduğunda doktor tarafından 3 boyutlu bir tarama işlemi başlatılıyor. Sistem, tüm dişlerin detaylı bir taramasını yaparak verileri anlık olarak 3D printer sistemine yüklüyor. Burada devreye giren yapay zeka, tarama verilerinden diş tasarımı yaparak bu verileri güvenli bir şekilde 3D printere iletiyor. Bu sayede, hastanın tüm tedavi süreci birkaç saat içerisinde tamamlanarak kullanıma hazır hale geliyor.

Devrim niteliğinde teknoloji

Hızlı ve etkili tedavi bu tedavi ile geleneksel yöntemlerle günler veya haftalar sürebilen diş tedavileri, Nikita Türkmen’in geliştirdiği teknoloji sayesinde artık 1-2 saat içinde tamamlanabiliyor. Güvenli veri işleme yöntemi ile yapay zeka destekli sistem, hastaların tarama verilerini güvenli bir şekilde işleyerek bilgi güvenliği konusunda da yüksek standartlar sağlıyor. 3D printer ile hassas tasarım sistemi ile 3 boyutlu tarama verilerini anında analiz ederek kişiye özel diş tasarımlarını hatasız bir şekilde üretiyor.

Nikita Türkmen’in bu yeniliği, özellikle diş sağlığı sektöründe verimlilik ve hassasiyet açısından devrim oluşturarak hem doktorlara hem de hastalara büyük kolaylık sunuyor. Diş hekimlerinin iş süreçlerini hızlandıran bu çözüm, aynı zamanda hastaların randevu sürelerini kısaltarak daha kısa sürede daha fazla hastaya ulaşılmasını sağlıyor.

Nikita Türkmen’in liderliğinde geliştirilen bu teknoloji, yalnızca diş hekimliği ile sınırlı kalmayarak gelecekte başka tıbbi alanlarda da kullanılabilecek bir altyapı sunuyor. Türkmen, bu yenilikçi yaklaşımıyla sağlık sektörüne katkı sağlamaya devam ederken, teknolojinin sınırlarını zorlamaya ve daha fazlasını sunmaya kararlı.