Nikola Jokic'in tarihe geçtiği maçta Nuggets, Grizzlies'ı farklı yendi

NBA'de Denver Nuggets, Memphis Grizzlies'ı sahasında 142-105'lik skorla mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Nuggets'ta, 26 sayı, 14 ribaund ve 10 asistle oynayan Nikola Jokic, NBA tarihinde birden fazla maçta hiç şut ve serbest atış kaçırmadan triple-double yapmayı başaran ilk oyuncu oldu.

Nikola Jokic'in tarihe geçtiği maçta Nuggets, Grizzlies'ı farklı yendi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

NBA’de Denver Nuggets, Memphis Grizzlies’ı sahasında 142-105’lik skorla mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Nuggets’ta, 26 sayı, 14 ribaund ve 10 asistle oynayan Nikola Jokic, NBA tarihinde birden fazla maçta hiç şut ve serbest atış kaçırmadan triple-double yapmayı başaran ilk oyuncu oldu.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 8 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Denver Nuggets, konuk ettiği Memphis Grizzlies’ı 142-105 yenerek üst üste 6. maçını da kazanmayı başardı. Nuggest’ta Sırp pivot Nikola Jokic, 26 sayı, 14 ribaund, 10 asistle triple-double yaparak takımını galibiyete taşıdı. 28 yaşındaki basketbolcu, bu performansıyla NBA tarihinde birden fazla maçta hiç şut ve serbest atış kaçırmadan triple-double yapmayı başaran ilk oyuncu oldu. Ev sahibinde Jamal Murray 23 sayı, 9 asist, Peyton Watson da 20 sayı, 5 ribaundla katkı verdi. Memphis’te ise Desmond Bane’in 23 sayı, 2 asisti, Marcus Smart’ın 17 sayı, 5 asisti, David Roddy’nin de 15 sayısı yeterli olmadı. Bu sonuçla Denver Nuggets, 23. galibiyetine ulaşırken, Memphis Grizzlies 20. yenilgisini aldı.

Cedi Osman’lı Spurs, 5 maç sonra kazandı

Batı Konferansı’nın son iki sırasında yer alan takımların mücadelesinde milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği San Antonio Spurs, deplasmanda Portland Trail Blazers’ı 118-105 mağlup ederek, ligde 5 maç sonra galip geldi. San Antonio’da çaylak oyuncu Victor Wembanyama, 30 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 7 blokluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Devin Vassell 17 sayı, 7 asist, Jeremy Sochan 16 sayı, 7 ribaund üretirken, 15 dakika parkede kalan milli basketbolcu Cedi Osman da 4 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle müsabakayı tamamladı. Portland’da ise Jerami Grant 29 sayı, 10 ribaund, 5 asist, Malcolm Brogdon 29 sayı, 6 ribaund, 6 asist, Scoot Henderson da 25 sayı, 4 asist, 3 ribaundla oynadı.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 128 - Detroit Pistons: 122 (Uzatmada)

Chicago Bulls: 104 - Indiana Pacers: 120

Minnesota Timberwolves: 118 - Dallas Mavericks: 110

New Orleans Pelicans: 112 - Utah Jazz: 105

Denver Nuggets: 142 - Memphis Grizzlies: 105

Golden State Warriors: 102 - Miami Heat: 114

Portland Trail Blazers: 105 - San Antonio Spurs: 118

Los Angeles Lakers: 133 - Charlotte Hornets: 112