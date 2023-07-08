Nilüfer ailesi 36. yaşını kutladı

Nilüfer Belediyesi’nin kuruluşunun 36. yılı, yönetim ve çalışanların katıldığı gecede coşkulu bir şekilde kutlandı. 36 yıldır omuz omuza vererek Nilüfer için hizmet üreten büyük bir aile olduklarını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Ben, bu güzel ailenin Nilüfer’i çok daha güzel yerlere taşıyacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kurulduğu 1987 yılından bu yana Nilüfer’i, Bursa’nın gülen yüzü haline getiren, insan odaklı hizmetleriyle Türkiye’de örnek olan Nilüfer Belediyesi, 36. yaşına girdi. Nilüfer Belediyesi’nin bu özel günü, Alaaddinbey Ek Hizmet Binası bahçesinde düzenlenen gecede coşku içinde kutlandı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, Milli Savunma eski Bakanı Turhan Tayan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ile Prof. Dr. Kayıhan Pala, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu ile Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Ümit Şahin, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdal Aktaş, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ile başkan yardımcıları, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, Nilüfer Belediyesi’nin geçmiş dönem başkanlarından Faruk Baykal ve Nilüfer Belediyesi çalışanları ile birim müdürlerinin katıldığı gecede, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kutlama gecesi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in konuşmasıyla başladı. “36 yıldır omuz omuza vererek bu kent için hizmet üreten kocaman bir aileyiz” diyerek sözlerine başlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yolu Nilüfer Belediyesi’nden geçen, emek veren bütün çalışanlara, geçmiş dönem belediye başkanlarına, meclis üyelerine ve muhtarlara teşekkür etti.

Nilüfer’in ülke genelinde örnek alınan bir belediye olmasında herkesin payı olduğunu vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Dilimiz alışmış, biz hep ‘Nilüfer genç bir ilçe’ diyoruz ama artık orta yaşlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Ben bu güzel ailenin Nilüfer’i çok daha güzel yerlere taşıyacağına inanıyorum. Bunun için birlik olmaya, birbirimizden güç almaya ihtiyacımız var. Bu kentin geleceğini birlikte hazırlıyoruz ve bu büyük bir sorumluluk. Doğum günümüzü kutlarken hep birlikte daha nice başarılara imza atmayı diliyorum ve Nilüfer Belediyemize nice yıllara diyorum” diye konuştu.

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan ile İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu da, Nilüfer’in örnek ve lider bir kent olmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sevilen sanatçılar Eda ve Metin Özülkü sahne aldı. Özülkü ikilisi sevilen şarkılarının yanı sıra Barış Manço ve Cem Karaca’nın şarkılarını da seslendirdi. Eda Özülkü, konserde bir sürpriz yaptı ve sahneden inerek masaları tek tek gezdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve çalışanlarla birlikte şarkılar söyleyen Eda ve Metin Özülkü, hareketli şarkılarla da yüzlerce kişiyi yerinde oynattı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, protokol üyeleriyle birlikte konserin ardından Nilüfer Belediyesi’nden son bir yıl içinde emekli olan personellere teşekkür ederek plaket verdi.

Gecenin ilerleyen dakikalarında Başkan Turgay Erdem, protokol üyeleri ve belediye çalışanlarıyla birlikte Nilüfer Belediyesi’nin 36. kuruluş yılı pastasını kesti. Eğlencenin her geçen dakika arttığı kutlama gecesinde çalışanlar, DJ performansıyla coştu.