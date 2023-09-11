Nilüfer Akçalar-Fadıllı İncir Festivali üretici ile tüketiciyi buluşturdu

Nilüfer Belediyesi’nin muhteşem göl manzarasında düzenlediği 9. Akçalar-Fadıllı İncir Festivali renkli anlara sahne oldu. ‘En iyi incir yetiştiricisi’ ve ‘İncirli lezzetler’ yarışmalarında dereceye girenlerin ödüllendirildiği etkinlikte sevilen grup Pinhani verdiği konserle hayranlarını coşturdu.

Nilüfer Belediyesi’nin üreticileri desteklemek için gerçekleştirdiği festivallerden biri olan Akçalar-Fadıllı İncir Festivali bu yıl 9. kez düzenlendi. Akçalar’da, Uluabat Gölü kıyısında eşsiz doğa manzarası eşliğinde gerçekleşen festivale ilgi büyüktü. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, meclis üyeleri ve muhtarların da katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve protokol üyeleri festival alanında kurulan satış ünitelerini gezerek üretici ve esnafla bir araya geldi. Nilüfer Halk Dansları’nın gösterileriyle renklenen festivalde açılış konuşmalarını Akçalar Muhtarı Salih Avcil ve Fadıllı Muhtarı Cemal Kargılı yaptı.

Üreticilere bereketli bir hasat dönemi dileyen Başkan Turgay Erdem, “Biliyorsunuz Türkiye’de tarım ve hayvancılığın neredeyse yok edildiği bir zamandayız. Biz Nilüfer’de üretim yapmaya ve bu alandaki değerlerimize sahip çıkmaya çabalıyoruz. Nilüfer, tarımsal üretim potansiyeli yüksek bir kent. Tarım alanlarımızın önemli bölümünde halen daha sebze-meyve ve tarla bitkisi üretimi yapılıyor. Bölgemize özgü nitelikli benzersiz ürünlerimiz var. Bu ürünlerin markalaşması ve tüm dünyaya tanıtılması yönünde çabalarımız var. Siyah incir de bunlardan biri. Geleneksel hale getirdiğimiz bu festivalle, Türkiye üretiminin yüzde 90’ı Bursa’da gerçekleşen siyah inciri tanıtmak istiyoruz. “Bursa siyahı” olarak bilinen incirimiz, Nilüfer’de Akçalar, Fadıllı, Ayva, Konaklı, Gölyazı ve Balıklı gibi havzalarımızda yetişiyor. Bursa’dan 44 ülkeye ihraç edilen incirimizi tanıtarak, incir üreticisine destek olmayı hedefliyoruz.

Bu yıl 9. kez gerçekleştirdiğimiz bu festival çerçevesinde incirli lezzetleri tadacağız, en iyi incir yetiştiricisini seçeceğiz, konserler ve dans gösterileriyle keyifli bir gün geçireceğimizi umuyorum. Sezon sonuna kadar bütün üreticilerin emeklerinin karşılığını alması en büyük dileğimiz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da Nilüfer Belediyesi’nin incirin tanıtımına verdiği desteğin önemine dikkat çekti. Bursa siyahının incir tüketiminde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Kayışoğlu, “Bursa siyahına sahip çıkmalı ve üretimi artırmalıyız. Ülkemizde yaşanan ekonomik gıda krizi tarımsal üretimin desteklenmesi gerektiğini göstermektedir. Nilüfer Belediyesi bu konuya duyarlılık göstererek üreticiye her zaman destek veriyor” şeklinde konuştu.

Festivale katılan CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de incir üreticilerini kutladı. Bozbey, üreticilerin yıllardır yaşanan ekonomik şartlara rağmen büyük emek gösterip, Bursa siyahına sahip çıktıklarını ifade ederek, “İncir ülkemizde en fazla bölgemizde yetişiyor. Bursa siyahına bölge üreticimiz gözü gibi bakıyor. Onların emeğine saygı duyalım. İncirimizin önümüzdeki günlerde kalitesi ve rekoltesi daha da artacak ve Bursa siyahı dünya pazarında adından daha çok söz ettirecek. Nilüfer Belediyesi de yıllardır bu konuda üreticilerimizin yanında. Emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalde yarışmalara geçildi. ‘En İyi İncir Yetiştiricisi’ yarışmasında 12, ‘İncirli Lezzetler’ yarışmasında da 8 kişi dereceye girmek için hünerlerini sergiledi. Jürinin zorlandığı değerlendirme sonucunda dereceye girenlere ödülleri verildi. ‘En İyi İncir Yetiştiricisi’ yarışmasında birinci Faruk Gülen, ikinci Ersel Atay, üçüncü de Ülker Koçoğlu oldu.

‘İncirli Lezzetler’ yarışmasında ise birinciliği Tülay Yılmaz alırken, Esma Göktaş ikinci, Behtiye Kaynar da üçüncü oldu. Dereceye girenler ödüllerini Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Engin Yener, Remzi Çınar ile jüri üyeleri verdi.

Festivalde ayrıca büyük ve yıldız kızlar kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu ile okullar arası müsabakalarda derece elde eden Akçalar Spor Kulübü Softbol takımı sporcuları da ödüllendirildi. Başkan Erdem ve Mustafa Bozbey sporcuları kutlayarak çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Alanda kurulan ahşap baskı ve bileklik yapımı atölyeleri de katılımcılara günlerini farklı bir deneyim yaşayarak geçirmelerine fırsat sundu.

Ödül töreninin ardından Nilüfer Roman Orkestrası sahne aldı. Sergiledikleri performansla orkestra bölge halkına keyifli anlar yaşattı.

Etkinliğin finalinde sevilen grup Pinhani sahne aldı. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği gecede Pinhani en sevilen şarkılarını seslendirerek, katılanlara muhteşem göl manzarasında unutulmaz bir müzik keyfi yaşattı.