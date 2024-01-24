Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursaspor'u ziyaret etti

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursaspor’u ziyaret ederek, yeni başkan Sinan Bür’le bir araya geldi. Erdem, “Kent biraz güven istiyordu. Bunu da siz sağlayacaksınız. Ben buna inanıyorum. Biz de elimizden geleni yapacağız. Bursaspor bizim kırmızı çizgimiz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve beraberindeki heyet, Bursaspor Kulübü’nün yeni başkanı Sinan Bür ve yönetimi ile birlikte futbolcuları ziyaret etti. Sinan Bür ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarı dileyen Erdem, Bursaspor’un her zaman yanında olduklarını belirtti. Turgay Erdem, “Büyük bir heyecan geldi. Puanları da toplarsak güzel olacak. Kent biraz güven istiyordu. Bunu da siz sağlayacaksınız. Ben buna inanıyorum. Biz de elimizden geleni yapacağız. Bursaspor bizim kırmızı çizgimiz. Dokunduğumuz zaman sanki politika yapıyoruz gibi gözüküyor. Ancak herkesin artık aynı heves ve heyecanla Bursaspor’a sahip çıkması lazım” dedi.