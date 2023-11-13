Nilüfer Belediye FSK galibiyete doymuyor

Nilüfer Belediye FSK BAL Ligi 5. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Bigaspor’u 5-0 yenerek, namağlup liderliğini sürdürdü.

Hedefini grup şampiyonluğu ve 3. Lige yükselmek olarak belirleyen Teknik Direktör Pablo Martin Batalla yönetimindeki Nilüfer Belediye FSK, Bigaspor ile deplasmanda İlyas Bayram Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maç başından itibaren atak futbolunu sürdüren Nilüferli futbolcular aradığı golü Cüneyt Balçık’ın ayağından 30. dakikada buldu ve 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 Nilüfer ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya da rakip sahada presle başlayan Nilüfer Belediye FSK, rakibini kanat akınları ile bunalttı. Bu baskı sonucu rakibini durdurmakta zorlanan Bigasporlu Saffet Gurur Yazar ceza alanı içinde rakibine sert müdahale edince, hem kırmızı kart gördü hem de penaltıya sebep oldu. Kullanılan penaltıyı Nilüferli Ali Şentürk kaçırdı. Penaltıyı kaçırdıktan 2 dakika sonra Ali Şentürk bu kez güzel bir kafa golü atarak takımını 2-0 öne geçirdi. Bigaspor’un 10 kişi kalmasından sonra oyunu tamamen rakip alana yıkan Nilüfer Belediye FSK 64. dakikada Hasan Basri Ünal, 89. dakikada Sinan Yıldırım, 90+2. dakikada Barış Bakça’nın ayağından bulduğu gollerle maçtan 5-0 galip ayrıldı.

Oynadığı 5 maçın tamamını kazanan Nilüfer Belediye FSK topladığı 15 puanla liderliğini sürdürdü. Nilüferli futbolcular 5 maçta kalesinde sadece 1 gol görürken, rakip fileleri 19 kez havalandırdı.