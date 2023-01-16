Nilüfer Belediye FSK ikinci yarıya hazır

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 14. Grupta mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü ligin ikinci yarısına hazırlık maçlarıyla hazırlanıyor.

Devre arasını günde çift idmanla yaparak geçiren Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü oynadığı 2 hazırlık maçından da galip ayrılarak, ikinci yarı öncesi hazır bir görüntü sergiledi. Mavi yeşil beyazlılar, hazırlık maçı yaptığı Gönen Belediyespor’u 1-0, Kütahya Akıncılarspor’u da 4-1 mağlup etti.

Nilüfer Belediye FSK, Kütahya ekibini İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda ağırladı. Karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan Mavi yeşil beyazlılar, 2 dakikada ceza yayı üzerinde serbest vuruş kazandı. Takım kaptanı Veli, kazanılan serbest vuruşu sert bir şutla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Atak futbolunu sürdüren Nilüferli futbolcular 9 ve 35 dakikalarda Mustafa Aköz’ün ayağından 2 gol buldu. Konuk takım da 40 dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirince ilk yarı 3-1 Nilüfer Belediye FSK üstünlüğü ile sona erdi. Orta alan mücadelesinde geçen ikinci yarıda Nilüfer Belediye FSK 65. dakikada Gökhan’ın ayağından bir gol daha buldu ve maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Nilüfer Belediye FSK, ligin ikinci yarısına 29 Ocak 2023 tarihinde kendi evinde oynayacağı Feriköyspor maçı ile başlayacak.