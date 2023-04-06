Nilüfer Belediye Meclisi'nin yeni üyeleri göreve başladı

Milletvekili aday adaylığı için istifa eden 5 Nilüfer Belediye Meclisi üyesinin yerine gelen isimler ilk meclis toplantısına katıldı. Afet Komisyonu’nun kurulmasına karar verilen Meclis toplantısında ayrıca ihtisas komisyonları, encümen üyeleri, divan kâtibi ve Meclis 2. Başkan Vekili de yeniden seçildi.

Nilüfer Belediye Meclisi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başkanlığında Nisan ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Nilüfer Barış Meclis Salonu’ndaki toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, milletvekili aday adaylığı için Meclis üyeliğinden istifa eden Zafer Yıldız, Vildan Özkula, Mesut Şehitoğlu, Mihrimah Kocabıyık ve Canan Tarçın’a, bugüne kadar verdikleri hizmetler ve katkılar için teşekkür ederek, çıktıkları yolda başarılar diledi.

İstifa eden isimlerin yerine atanan yeni isimler de Meclis’teki yerlerini aldı. Kemal Edinç, Murat Onat, Bülent Aslanoğlu, Ahmet Güngör ve Rıza Göktürk, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi olarak görevlerine başladı. Yeni Meclis üyelerine başarılar dileyen Başkan Turgay Erdem, “Yeni görevleriniz için kutluyorum. Hayırlı olsun. Bu dönemin sonuna kadar birlikte götüreceğimiz Meclis ortamı olmasını temenni ediyorum. Vereceğiniz katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Meclisi’nde istifa eden isimlerin yerine divan katibi ile Meclis 2. Başkan Vekili için de seçim yapıldı. Nilüfer Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Zekeriya Işık olurken, Divan Kâtipliğine Kemal Edinç seçildi.

Nilüfer Belediyesi Meclisi’nde ihtisas komisyonları ve encümen üyeliği için de seçim yapıldı. Yapılan kapalı oylama sonucunda Muhammet Aydın, Atakan Ünsal ve Atakan Çorbacı’nın Encümen Üyesi olarak görevlerine devam etmesi yönünde karar çıktı. Nilüfer Belediye Meclisi’nde, yapılan açık oylama sonucu ihtisas komisyonları da oy birliğiyle şu isimlerden oluştu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Osman Ayradilli, Mehmet Temirtaş, Mahmut Demiröz, Onur Uslu, Murat Evke.

Plan Program ve Bütçe Komisyonu: Dilber Dereli, Serkan Çalışkan, Tuğçe Savaş, Osman Uçar, Ömer Faruk Altunal.

Hukuk Komisyonu: Mustafa Şenyurt, Sabri Özlem, Osman Günay, Neşe Özçelik, Şenol Keleş.

Sağlık ve Spor Komisyonu: Adil Kayaoğlu, Sabri Özlem, Muhammet Aydın, Serkan Çalışkan, Gökhan Dinçer.

Eğitim Bilim ve Teknoloji Komisyonu: Rasih Konca, Feridun Uyruk, Kemal Edinç, Ali Ekber Kartum, Rıza Göktürk.

Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu: Murat Yıldırım, Tuğçe Savaş, Onur Uslu, Adil Kayaoğlu, Orhan Çiçek.

Katılımcılık ve Eşitlik Komisyonu: Sabri Özlem, Kemal Edinç, Mahmut Demiröz, Zekeriya Işık, Necmi Bayram.

Çevre Tarım ve Gıda Komisyonu: Rasih Konca, Atakan Ünsal, Osman Günay, Onur Uslu, İlyas Kara.

Ticaret ve Sanayi Komisyonu: Murat Yıldırım, Zekeriya Işık, Feridun Uyruk, Adil Kayaoğlu, Kadri Çiftçi.

Gençlik Komisyonu: Tuğçe Savaş, Onur Uslu, Serkan Çalışkan, Murat Onat, Arif Kurt.

Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu: Bülent Aslanoğlu, Tuğçe Savaş, Osman Uçar, Feridun Uyruk, Ahmet Güngör.

Nilüfer Belediye Meclisi’nde, Afet Komisyonu kurulması talebi de, yapılan değerlendirme sonucu oy birliğiyle kabul edildi. Afet Komisyonu’nun üyeleri, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 10 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek ikinci oturumunda belirlenecek