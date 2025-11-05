Nilüfer Belediyesi, apartman yöneticileri için Türkiye'nin ilk destek merkezini kurdu

Nilüfer Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak apartman, site ve iş merkezi yöneticileri ile bu alanlarda çalışan emekçiler için özel bir destek merkezi kurdu. Nilüfer Apartman Yöneticileri ve Emekçileri Destekleme Merkezi (NAYDEM) adıyla hizmet verecek merkez, yöneticilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretecek.

Nilüfer Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak ilçe sınırları içerisindeki apartman, site ve iş merkezi yöneticileri ile emekçilerine ücretsiz hukuki, mali, teknik ve yönetsel destek sunacak olan Nilüfer Apartman Yöneticileri ve Emekçileri Destekleme Merkezi’ni (NAYDEM) hizmete açtı.

NAYDEM, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre seçilen yöneticilere ve onlara bağlı çalışan kapıcı, bahçıvan, görevli gibi tüm emekçilere hizmet verecek. Bünyesinde hukuk, finans, mühendislik ve sosyal bilimler gibi alanlardan uzmanlar barındıran merkez, yöneticilerin ve emekçilerin karşılaştığı sorunlara çözüm geliştirecek, sorularını yanıtlayacak ve düzenli olarak eğitimler ve etkinlikler düzenleyecek.

İlklerin kenti Nilüfer’de örnek proje

Toplu yaşam alanlarının, yerel demokrasinin ilk basamağı olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, NAYDEM’in Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığını vurguladı. Başkan Şadi Özdemir, "İlklerin kenti Nilüfer’de yine örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Apartman, site ve iş merkezi yöneticilerimiz artık yalnız değiller. Giderek karmaşıklaşan hukuki, teknik ve mali süreçlerde onlara destek olmak için NAYDEM’i kurduk. NAYDEM, Türkiye’de bir ilk. Yöneticilerimizin ve apartman görevlilerimizin bilgiye kolay erişmesini, doğru kararlar almasını sağlayacak. Hukuki danışmanlıktan iletişim eğitimlerine, enerji verimliliğinden muhasebeye kadar birçok konuda uzman ekibimiz her zaman yanlarında olacak. Nilüfer’de yaşamı ortak akılla birlikte yönetiyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, her apartman, her site, bu kentin küçük birer yerel yönetimidir" dedi.

NAYDEM hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar Nilüfer Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerindeki form aracılığıyla taleplerini iletebilecekler. Uzmanlar tarafından değerlendirilen taleplere en kısa sürede geri dönüş sağlanacak. NAYDEM ayrıca toplantı yönetimi, iletişim becerileri, bütçeleme, kat mülkiyeti mevzuatı, enerji verimliliği ve iş güvenliği gibi birçok konuda yüz yüze ve çevrimiçi eğitimler düzenleyecek.

NAYDEM hizmetlerinden yararlanmak ve detaylı bilgi almak isteyen yöneticiler, www.nilufer.bel.tr/naydem adresini ziyaret edebilirler.