Nilüfer Belediyesi, atölye çalışmasını erteledi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Toplumsal Cinsiyet Atölyesi çalışmasını ertelediklerini söyledi.

Sosyal medya üzerinden başlatılan karalama kampanyası hakkında açıklamada bulunan Başkan Erdem, şu cümleleri kullandı;

"Son 2 gündür sosyal medya üzerinden Nilüfer Belediyesi’ne yönelik asılsız iddialarla sürdürülen karalama kampanyasını üzülerek izlemekteyiz. ’CHP’li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu’ başlığıyla servis edilen ve pek çok internet yayınında da yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Nilüfer Belediyesi’nin LGBT bireylere özel herhangi bir merkezi yoktur. Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Nilüfer Gençlik Evi’nde gençlere yönelik ’Toplumsal Cinsiyet Atölyesi’ organize etmiştir. Bahsedilen merkez Nilüfer’de gençlerin eğitim çalışmalarını yürüttüğü bir mekandır ve LGBT bireylere özel bir merkez değildir. Nilüfer Belediyesi’nin Eşitlik Birimi tarafından toplumun farklı kesimlerine toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmektedir. Bu atölye çalışması da aynı içerikte hazırlanmış ve toplumsal cinsiyet eşitliği, temel kavramlar, şiddet ve şiddetle mücadele yöntemleri gibi konuları içeren bir eğitim çalışmasıdır. Neredeyse her gün kadına yönelik bir şiddet ve cinayet haberlerinin gündeme geldiği ülkemizde, insanlara cinsiyet eşitliği konusunda eğitim verilmesi kimi neden rahatsız etmektedir? Nilüfer Belediyesi sanki gençleri eşcinselliğe teşvik ediyormuş gibi asılsız, kasıtlı ve siyaset uğruna halkı yanıltarak kamu barışını bozacak yayınlar yapılmaktadır. Gerçekle ilgisi olmayan bu kasıtlı yayınları kimin neden teşvik ettiğini kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Şu an sosyal medya üzerinden bir nefret suçu işlenmektedir. Öyle yoğun bir saldırı yapılıyor ki, katılımcılar adına güvenlik endişesi duyduğumuz için biz bu atölye çalışmasını erteledik. Lütfen bu asılsız yayınlara itibar etmeyiniz. Halkı yanıltıcı ve kamu barışını bozacak yayınlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve hukuk zemininde gerekeni yapacağız."