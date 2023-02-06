Nilüfer Belediyesi deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı

Nilüfer Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde meydana gelen 7.4’lük deprem sonrası bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Vatandaşlar tarafından getirilen ihtiyaç malzemeleri Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Hizmet Binası ve İhsaniye Mahallesi’ndeki Agora Çarşısı karşısında bulunan Zabıta Müdürlüğü’nde toplanacak.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ile birlikte tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde meydana gelen deprem sonrası yaraları sarmak adına seferber oldu. 10 ili etkileyen ve çok sayıda binanın yıkıldığı bölgede evlerine giremeyen vatandaşların ihtiyaçlarına el uzatmak isteyen Nilüfer Belediyesi yardım malzemeleri toplamaya başladı. Alaaddinbey Hizmet Binası ve İhsaniye Mahallesi’ndeki Agora Çarşısı karşısında bulunan Zabıta Müdürlüğü’nde toplanacak yardımlar hızla bölgeye gönderilecek. Yardım etmek isteyenler, ısıtıcı, battaniye, mont, kışlık bot, bebek maması, konserve, içme suyu, uzun ömürlü gıda başta olmak üzere ilk yardım ve temel ihtiyaç malzemelerini bu iki toplama merkezine bırakabilecek.

Ayrıca, Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri de ülkeyi yasa boğan deprem sonrası 20 kişilik ekiple sabahın ilk saatlerinde çalışmalara katılmak üzere Malatya’ya hareket etti.