Nilüfer Belediyesi GESK'ten satrançta 3 madalya

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), Denizli’de düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası’nı başarıyla tamamladı. Nilüfer Belediyesi GESK, şampiyonada 1 altın ve 2 bronz madalya kazanarak, geçen yılki başarısını yineledi.

Denizli’de gerçekleştirilen Görme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası’nda mücadele eden Nilüfer Belediyesi GESK, başarısıyla adından söz ettirdi. Nilüfer Belediyesi GESK sporcuları Furkan Deymez, Oğuzhan Sevim ve Muhammet Balcı, şampiyonayı dereceyle bitirdi. B kategorisinde mücadele eden Nilüfer Belediyesi GESK sporcusu Furkan Deymez, rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi olurken, Oğuzhan Sevim Gençler kategorisinde, Muhammet Balcı da A kategorisinde üçüncülük sevinci yaşadı.

Başarı tablosuyla gurur duyduklarını belirten Nilüfer Belediyesi GESK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Genç, "Özveriyle şampiyonaya hazırlanan sporcularımız bu yıl da hem Nilüfer’e hem de Bursa’ya büyük sevinç yaşattı. Bu tabloda Muhammet Balcı’nın aldığı derece sayesinde Milli takıma seçilmesi de, bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Her birini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Başarılarınızın en büyük destekçisi Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem’e ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.