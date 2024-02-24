Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu 23 yaşında

Bursa ile Nilüfer’i ulusal ve uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil eden Nilüfer Belediyesi Nilüfer Halk Dansları Topluluğu 23 yaşına girdi. Yaklaşık 400 üyenin katıldığı Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun kuruluş yıldönümü düzenlenen gecede kutlandı.

Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nda yer alan yaklaşık 400 kişi ve halk dansları eğitmenleri 23. kuruluş yılını coşkuyla kutladı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Remzi Çınar, Osman Uçar ve Engin Yener’in de katıldığı gecede coşku dolu anlar yaşandı. Sanat yönetmenleri Miray Orduseven ve Mükteda Altıner’in sunumuyla başlayan gecede Nilüfer Belediyesi Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun yeni yaşını kutlayarak, “Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 37 yıllık geçmişi olan Nilüfer Belediyesi, bugün kenti “kültür-sanat” kimliğiyle bütün Türkiye’ye kabul ettirdiyse, bunda sizin de payınız var. Çünkü sizler yurtiçinde ve yurt dışında kazandığınız başarılarla her zaman bizim gurur kaynağımız oldunuz. Dünya birincilikleri, federasyon birincilikleri elde ederek ülkemizi ve Nilüfer’i başarıyla temsil ettiniz. Yaptığınız çalışma Anadolu’nun zengin kültür mozaiğini günümüzde yaşatan çok değerli bir kültürel miras çalışmasıdır. Halk danslarını sadece bir eğlence olarak görmek çok yüzeysel bir bakış olur. Ben sizleri, bu kıymetli kültürel mirası geleceğe taşıyan birer kültür elçisi olarak görüyorum. Bugün her yaştan 383 dansçısıyla, 18 yörenin oyunlarını repertuarına alan topluluğumuz 23 yaşına girdi. Hepinizi kutluyorum ve topluluğumuza nice yıllar diliyorum” dedi.

Konuşmaların başkan yardımcıları ve eğitmenler birlikte yaş günü pastasını kesti.