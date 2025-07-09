Nilüfer Belediyesi'nden Balat Mahallesi'ne yeni park

Nilüfer Belediyesi, Balat Mahallesi’nde 4 bin 156 metrekarelik alanda kurulan Dişbudak Parkı’nı hizmete açtı.

Dişbudak Parkı’nda 416 metrekarelik çocuk oyun alanı, 102 metrekarelik spor alanı, 203 metrelik yürüyüş ve koşu parkuru ile 2 bin 678 metrekarelik geniş bir yeşil alan yer alıyor.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Dişbudak Parkı’nın 2025 yılı içerisinde açılan dördüncü park olduğunu belirtti. Demirci Mahallesi’nde açılması planlanan yeni bir parkla birlikte yılın ilk 6 ayında toplam 5 parkı Nilüfer’e kazandırmış olacaklarını söyleyen Özdemir, "Asıl görevimiz kentimizin her köşesinde yaşam kalitesini artırmak ve hemşehrilerimizin yüzünü güldürmek. Parklar da bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir" dedi.

Parkların kente kazandırılmasının önemine vurgu yapan Başkan Özdemir, "Göreve geldiğimizden bu yana toplam 41 bin 410 metrekarelik park alanı oluşturduk. Nilüfer halkının bu tür sosyal ve yeşil alanlara daha fazla ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu talepleri karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Şu anda 6 yeni parkın da yapımının devam ettiğini söyleyen Özdemir, "Bu parklar; 30 Ağustos Zafer, Balkan, Çalı, Doğanköy, Kayapa ve Kızılcıklı mahallelerinde yer alıyor. İnşallah bu parkların yapımı tamamlandığında, yeni 6 parkı daha hizmete alacağız. Hemen ardından yeni parklar için ihale sürecine başlayacağız. Her 6 ayda bir 5-6 toplumla buluşturmak ve insanların bu alanlarda sağlıklı, güzel vakit geçirmesini sağlamak için çalışıyoruz. Hedefimiz, her yıl 10 ila 12 yeni parkı hizmete açmak" ifadelerini kullandı.