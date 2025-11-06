Nilüfer Belediyesi'nden, Bulgaristan ile işbirliği

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bulgaristan’ın önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden Stara Zagora kentinden gelen üst düzey bir heyeti, Halk Evi’ndeki makamında ağırladı. Görüşmede, iki kent arasında gelecekteki ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliği fırsatları ele alındı.

Stara Zagora Belediyesi’ni temsilen Başkan Yardımcısı Veni Petrova ve Belediye Genel Sekreteri Nikolay Dikov, Stara Zagora Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oleg Stoilov, Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Masası Sorumlusu İsmet Çavuşoğlu ile Türkiye Masası Koordinatörü Mefküre Karaalioğlu ziyarette yer aldı. Heyete, RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke de eşlik etti.

Ziyarette konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçede çok sayıda Balkan kökenli hemşehrinin yaşadığını hatırlatarak, bu camianın etkin, üretken ve verimli yapısının Nilüfer’e büyük katkı sağladığını vurguladı. Kültür, sanayi ve çalışma disiplini alanlarında Balkan kökenli yurttaşların önemli bir değer oluşturduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, ortak kültürel geçmişin iki kent arasında güçlü bağlar kurabileceğini söyledi.

Bulgaristan’da yatırım yapmanın Türk yatırımcılar açısından önemli avantajlar barındırdığını da dile getiren Başkan Şadi Özdemir, bu avantajları Avrupa Birliği üyeliği, gelişmiş altyapı imkanları, enerji imkanları ve üniversite iş birlikleri olarak sıraladı.

Nilüfer’de bulunan altı organize sanayi bölgesinin tam kapasiteyle çalıştığını ifade eden Başkan Özdemir, "İyi bir iletişim yönetimi ve hükümet desteği ile yatırım alanında güçlü adımlar atılabilir" dedi.

Stara Zagora Belediye Başkan Yardımcısı Veni Petrova da, Nilüfer’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki kent arasındaki ticari ve sosyal ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Stara Zagora’nın tarihi, turistik, ekonomik ve sosyal yapısı hakkında bilgi veren Petrova, "Bizim ümidimiz, Avrupa’da üretim ve iş yapmak isteyen firmalara yer vermek. Bu nedenle ticaret ve sanayi odası ile birlikte geldik. Ayrıca iki belediye iş birliği ve sosyal faaliyetlerle çok güzel projeler yapabiliriz. Sizi ekibinizle birlikte kentimize bekliyoruz" dedi.

Stara Zagora Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oleg Stoilov ise, sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederken; RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke de ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.