Nilüfer Belediyesi'ne Ekim ayında ödül yağdı

Nilüfer Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle Ekim ayında ulusal ve uluslararası arenada beş farklı ödülün sahibi oldu. Nilüfer Belediyesi, engelli istihdamından dijital katılıma, sürdürülebilirlikten gıda dayanışmasına kadar hayata geçirdiği projelerle geniş bir yelpazede takdir topladı.

Nilüfer Belediyesi, yenilikçi ve insan odaklı projeleriyle Ekim ayı boyunca adeta ödül yağmuruna tutuldu. Sosyal ve ekonomik eşitlikten dijital katılıma, sürdürülebilirlikten engelli istihdamına kadar geniş bir yelpazedeki çalışmalar, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda takdir topladı. Belediye, Ekim ayı içerisinde beş farklı prestijli ödüle layık görüldü.

Nilüfer Belediyesi’nin dayanışma ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği "Nilüfer’in Dayanışma Sofrası" projesi, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı (MUFPP) tarafından düzenlenen, 90 ülkeden 300 şehrin 621 iyi uygulama ile başvurduğu Milano Paktı Ödülleri 2025’te, Nilüfer Belediyesi "Sosyal ve Ekonomik Eşitlik" kategorisinde Özel Mansiyon Ödülü Kazandı. Nilüfer Kent Lokantası, Halk Kart, Aşevi ve Nilüfer Her Yerde mobil uygulaması üzerinden çevrimiçi Askıda Yemek Sistemi gibi birçok sosyal destek modelini tek çatı altında birleştiren projeye verilen ödülü, Milano’da düzenlenen törende Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir aldı.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenen "Sürdürülebilir İş Ödüller 2025"te Nilüfer Belediyesi, iki farklı kategoride ödüle layık görüldü. "Birlikte Daha Güçlü: İş Koçu Destekli İstihdam Projesi" ile "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" kategorisinde ödül kazanan Nilüfer Belediyesi, "Tarladan Sofraya Adil Bir Yolculuk: Hasanağa Gıda Merkezi" projesiyle de "Tedarik Zinciri Yönetimi" kategorisinde ödüle değer bulundu.

Kent sakinlerinin yaşadıkları şehrin geleceğinde söz sahibi olmasını sağlayan "Pusulamız Dijital Katılım: Nilüfer Mahalle Komiteleri" projesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından "Akıllı Şehir" kategorisinde ödüle layık görüldü. İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 44. Olağan Meclis Toplantısı’nda ödülünü alan Nilüfer Belediyesi, 64 mahallede, mahalle komiteleri seçimlerini "Nilüfer Her Yerde" mobil uygulaması üzerinden tamamen dijital olarak gerçekleştirdiği projesiyle dikkat çekti.

Nilüfer Belediyesi’nin "İş Koçu Destekli Engelli İstihdamı Çalışması", Tomurcuk Kooperatifi’nin düzenlediği "Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi"nde "Altın Dokunuş Ödülü"ne layık görüldü. Özel ihtiyaç sahibi bireylere yönelik katılımı destekleme odaklı bir model sunan proje, "Yerel Yönetimler" kategorisinde ödüllendirildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, elde edilen başarıların, belediyenin insanı merkeze alan sosyal belediyecilik vizyonunun doğal bir sonucu olduğunu belirterek, şunları söyledi;

"Her bir ödül, kimsenin kendini yalnız hissetmediği, adil, katılımcı ve sürdürülebilir bir Nilüfer oluşturma hedefimizin somut göstergesidir. Engelli istihdamından dijital demokrasiye, sürdürülebilir gıdadan dayanışma sofralarına kadar yürüttüğümüz tüm çalışmalar, Nilüfer halkının ve çalışma arkadaşlarımızın emeğinin ürünüdür. Bu ödüller bizlere sorumluluk yüklüyor; daha fazla çalışmak ve daha çok hizmet üretmek için bize güç veriyor. Herkesin sesinin duyulduğu ve değerli olduğunu bildiği bir kent oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."