Nilüfer Belediyesi'nin desteğiyle çilek üretimi artıyor

Kırsal kalkınmayı destekleyen Nilüfer Belediyesi, İnegazi ve Atlas Mahalleleri’nde 232 bin adet Yediveren Albion cinsi çilek fidesi dağıttı. Üretmenin önemine işaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, üretimi her zaman desteklediklerini vurguladı.

Nilüfer Belediyesi, tarımsal üretimi artırma amacıyla ortaya koyduğu projelere devam ediyor. Üretimi teşvik etmek, verimliliği artırmak hedefiyle geçtiğimiz yıl Yediveren Albion cinsi çilek fidesi dağıtan Nilüfer Belediyesi, bu yıl da aynı desteği sürdürdü. Program kapsamında 116 bini İnegazi’de, 116 bini de Atlas Mahallesinde olmak üzere toplam 232 bin Yediveren Albion cinsi çilek fidesi dağıtıldı.

Fide dağıtımı için düzenlenen programa katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, her iki mahallenin sakinleri ile tek tek tokalaşıp, sohbet etti. Ardından üreticilerin, üretim süreçleri ve yaşadıkları sorunları dinleyen Başkan Erdem, her zaman üretim ve üreticinin yanında olduklarını vurguladı.

İnegazi ve Atlas’ta yetişen çileklerin çok lezzetli olduğunu söyleyen Başkan Erdem, bölgede üretimin artması için ellerinden gelen desteği sürdürdüklerini söyledi. Başkan Erdem, “Bu fideler, 3 yıl boyunca üretim verecek. 3 yıl sonunda tekrar değiştirmek gerekirse biz yine fide desteği veririz, yeter ki üretim yapılsın. Çiftçimizin bol kazanç elde etmesi, bol ürün alması en büyük temennimiz” diye konuştu.

Tarım alanlarının hiçbirinin boş kalmaması ve değerlendirilmesi gerektiğini ekleyen Başkan Erdem, “Üreticilerimiz talep etsin, topraklarından numuneler alalım. Hangi alanlarda ürünün yetişeceği, ne kadar gübre konulacağı, su numunelerine varıncaya kadar her şeyin analizini Tarımsal Analiz Laboratuvarımızda yapalım, bu sonuçları onlarla da paylaşalım. Başka bölgelerde bu çalışmayı yaptık. Bilimsel veriler ışğında, girdilerin daha az olduğu, kazancın daha da arttığı bir tarım politikasını yürütmeye gayret ediyoruz” dedi.

Üretim sürecinin içinde kadınların yer almasının önemli olduğunu söyleyen Başkan Erdem, kadınların çok çalışkan olduklarını da dile getirdi. Yaptıkları çalışmaların takdir edilecek seviyede olduğunu belirten Erdem, bunun daha da artması gerektiğine inandığını kaydetti.

İnegazi Mahalle Muhtarı Nurettin Aydın da 10 yıldan beri profesyonel şekilde çilek üretimi yaptıklarını belirterek, fide sorunu ve maliyetleri arttığı için Nilüfer Belediyesi’nden kadın üreticilerin talepte bulunduklarını aktardı. Kadınların ‘Biz üretim yaparız. Bizi fide bakımından destekler misiniz?’ talebinin bulunduğunu anlatan Aydın, “Başkanımız 2 kadın üreticimize 2018 yılında örnek proje olarak birer dönüme yetecek fide verdi. Kadın üreticilerimiz bununla ilgili çok güzel başarı elde etti. Diğer kadınlar, bunları görüp, ‘Katılmak istiyoruz’ dedi. O fideleri toprağa kavuşturduk” şeklinde konuştu.

Desteklerinden dolayı Nilüfer Belediyesi ve Başkan Erdem’e teşekkür eden Aydın, “Bu sene çileği 40-60 TL civarında satıyoruz. Mayıs ayında başlayıp, Aralık ayına kadar 7 ay ürün alıyoruz. Çok memnununuz. Ciddi gelir kazandık. Kadınlar mutlu. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

İnegazi Mahallesi’nde yaşadığını ifade eden üretici Sultan Demir de desteğinden dolayı Nilüfer Belediyesi ve Başkan Turgay Erdem’e teşekkür etti. Geçen sene de fide aldıklarını hatırlatan Demir, “Çok güzel ürünümüz oldu. Hala daha topluyorum. Bugün yağmurdan toplayamadım. Üretiyoruz, hepimiz hevesle yapmaya çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz. Fide dağıtımı teşvik oldu. Kazancımız bundan oluyor” dedi.

İnegazi’nin ardından Atlas Mahallesi’nde de fide dağıtımı yapıldı. Belediyenin desteğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Atlas Mahallesi Muhtarı Mustafa Bilgiç, emeği geçenlere teşekkür etti. İhtiyacın karşılandığını ve üretimde bundan faydalandıklarını ifade eden Bilgiç, “Güzel bir katkı oldu. Geçen yıla göre başvuru arttı. Kazançtan ve ihtiyaçtan dolayı başvuru sayısında da artış oldu” diye konuştu.