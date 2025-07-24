Nilüfer Belediyesi yapay zeka ile iç denetime başladı

Nilüfer Belediyesi, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda Türkiye’de bir ilke imza atarak, yapay zeka destekli "İç Denetim Robotu" adlı web tabanlı denetim yardımcısını kullanıma sundu. Bu sistem ile denetim süreçlerinin daha şeffaf, verimli ve hızlı hale gelmesi hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi dijitalleşme ve akıllı belediyecilik alanındaki çalışmalarını her geçen gün genişletiyor. Yapay Zeka Bürosu’nun kuruluşunun ardından başlatılan çalışmalarda yapay zeka destekli "İç Denetim Robotu" adlı web tabanlı denetim yardımcısı devreye alındı. Yapay zeka dokunuşuyla denetim süreçlerinin rutinleşen soru-cevap akışının otomatikleştirilmesi, iş yükünün azaltılması, bilgiye anında erişim ve zaman ile maliyetten tasarruf edilmesi amaçlanıyor. Uygulama, sistemin fiziksel denetim ihtiyacını azaltarak, hem personel zamanından, hem de çevresel kaynaklardan ciddi kazanımlar sağlıyor.

Konuyla ilgili pilot uygulama Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü üzerinden yapıldı. Denetim ekibinin yönelttiği soruları yanıtlayan robot, müdürlük adına doğru ve tutarlı cevaplar vererek, önemli oranda zaman tasarrufu sağladı.

Nilüfer Belediyesi’nin "İç Denetim Robotu" bünyesinde barındırdığı gelişmiş özelliklerle dikkat çekiyor. Kullanıcılara müdürlük adına sesli geri bildirim sunan bu sistem, ISO 10002 ve ISO 9001 kalite yönetim sistemlerine entegre çalışıyor. Ayrıca, denetim sırasında edindiği tüm bilgileri hafızasında tutarak, öğrenen bir sistem özelliği taşıyor ve süreç verilerini analiz ederek kurumsal içgörüler sunuyor. Gelecekte tam otomatik bir denetçi robot altyapısına uygun olarak tasarlanmış olması da önemli özellikleri arasında yer alıyor.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde kurulan Yapay Zeka Bürosu, iç denetim robotunun ardından birçok yenilikçi projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. Gündemdeki başlıklar arasında YZ destekli doküman yönetimi ile evrak akışını akıllandırmak, 10 yıllık veriyle içgörü üretimi sayesinde geçmiş istek ve öneri verilerini analiz etmek de bulunuyor. Ayrıca, vatandaşlara ve personele 7/ 24 hizmet sunan çok dilli chatbot sistemleri, başvuruları ilgili birimlere otomatik talep yönlendirme gibi projeler de hayata geçirilecek. Yapay Zeka Portalı ile YZ projeleri, eğitimler ve belgeler için merkezi bir dijital platform oluşturulurken, kurum içinde yapay zeka okuryazarlığını artırmak amacıyla personel eğitim programları düzenlenecek. Üst yönetime veri odaklı gösterge panelleri sunan karar destek sistemleri ve tekrarlayan görevlerin yapay zeka ile yürütüldüğü rutin işlerin otomasyonu da gelecek projeler arasında yer alıyor.

Nilüfer Belediyesi bu projelerle, yapay zeka yetkinliğini tüm kurum geneline yayarak sürdürülebilir ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında yüzde 100 dijital izlenebilirlik, hızlı ve tutarlı raporlama ile çevresel sürdürülebilirlik gibi önemli kazanımlar elde ediliyor.