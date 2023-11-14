Nilüfer Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u yenerek avantajı ele geçirdi

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası son 8 turunda yer alan Nilüfer Belediyespor, rakibi Konya Büyükşehir Belediyespor’u 31-26 yenerek, rövanş maçı öncesi avantajı ele geçirdi.

Nilüfer Belediyespor, rakibi Konya Büyükşehir Belediyespor ile Üçevler Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Maça kanat akınlarından bulduğu gollerle Konya ekibi etkili başladı ve ilk çeyreği 9-5 önde tamamladı. Farkın açılması ile Nilüfer Belediyespor Teknik Sorumlusu İlknur Kurtuluş mola hakkını kullanarak, hem taktiksel hem de oyuncu değişikliğine gitti. Molanın ardından toparlanan Nilüferli hentbolcular ardaki farkı kapatarak ilk yarıyı 16-16 eşitlikle tamamladı.

İkinci yarının başlamasından itibaren oyuna ağırlığını koyan Nilüfer Belediyespor, üst üste bulduğu gollerle aradaki farkı açtı ve maçtan 31-26 galip ayrıldı. Tur atlayan takımın belirleneceği serinin ikinci maçı 21 Kasım 2023 tarihinde Konya’da oynanacak. Nilüfer Belediyespor rövanştaki maçı 4 farklı kaybetse dahi tur atlayan ekip olacak.