Nilüfer Çayına düşen 1,5 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı

Bursa’da sağa sola koşuştururken, parkın içerisinden geçen Nilüfer Çayına düşen 1,5 yaşındaki çocuğu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Güvenlik personeli suya atlayarak çocuğu boğulmaktan kurtardı. Yaşanan korku dolu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bursa’nın en büyük parklarından biri olan Hüdavendigar Kent Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıcak havalardan bunalan aile, çocuklarıyla birlikte parkın içinden akan Nilüfer Çayının yanına oturmaya geldi. Ağacın altında oturan ailesinin gözü önünde koşuşturan çocuklardan büyük olana üst tarafta oynarken, 1,5 yaşındaki çocuk ise kendini Nilüfer Çayının yanında buldu. İlk önce etrafına bakınan çocuk, biranda suya doğru ilerlemesiyle çayın içine düşmesi bir oldu.

Parkın içerisinde güvenliği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Güvenlik personeli de, çocuğun suya düştüğünü görmesiyle koşarak geldi. İlk önce çocuğu yakalamaya çalışan güvenlikçi, daha sonra boyuna kadar gelen suya girerek çocuğu suyun yüzeyine çıkardı. Ailesine teslim edilen çocuk, büyük bir korku yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey’in de görevliyi yarın ödüllendireceği öğrenildi.