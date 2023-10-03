Nilüfer çeyrek final biletini kaptı

2023-2024 sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de grup etabı maçlarını tamamlayan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, en iyi grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Filede yeni sezon öncesi kupa heyecanı yaşanıyor. Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de grup ikincisi olarak son 8 takım arasına kaldı. 30 Eylül-02 Ekim 2023 tarihleri arası İzmir Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada A grubunda yer alan Nilüfer ekibi, Kuzeyboru SK’ya 3-1 kaybederken, PTT’yi 3-0 yenerek +1 set averajı ile en iyi grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi. Çekilen kurada Nilüfer Belediyespor, V.Bank ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçının yer ve tarihi Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.