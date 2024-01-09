Nilüfer Çocuk ve Gençlik Korosu'ndan yeni yılın ilk konseri

Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Gençlik Korosu, yeni yılı verdikleri konserle karşıladı. Şef Suat Şahin yönetimindeki her iki koro, eserleri büyük bir ustalıkla seslendirdi.

Katıldıkları konser ve festivallerde alkışları toplayan Nilüfer Çocuk Korosu ile Nilüfer Gençlik Korosu, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde verdikleri konserle yeni yıla merhaba dedi. Konseri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de ilgiyle izledi. Nilüfer Çocuk Korosu ile bu korodan mezun olan öğrencilerin de yer aldığı Nilüfer Gençlik Korosu, hem ses hem de sahne performansıyla izleyenlerin beğenisini aldı. Yeni dönem çalışmalarını 2023 Eylül ayından bu yana şef Suat Şahin, yardımcı şef Ebrar Çevik ve korrepetitör Emirhan Özkaynak eşliğinde sürdüren her iki koro, gecede yerli ve yabancı eserleri ustalıkla sergiledi. İzleyenlerin karşısına ilk olarak çıkan Nilüfer Gençlik Korosu, halk türkülerinin yanı sıra Andrew Llyod Webber, Joseph Mohr-Franz Gruber ve Orhan Veli Kanık’ın Hicret şiirinin uyarlamasını seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde sahne, Nilüfer Çocuk Korosu’nun oldu. “Yanlış Masal”, “Tik Tak”, “İstiyorum”, “Timsah Gena’nın Doğum Günü Şarkısı” adlı eserleri seslendiren Nilüfer Çocuk Korosu da, performanslarıyla izleyenlerden alkış aldı. Nilüfer Çocuk Korosu sözleri, Hatay’daki büyük deprem felaketinde yaşamını yitiren ve Antakya Polifonik Korolar Derneği üyesi 9 yaşındaki Yağmur Rifaioğlu’na ait olan “Yağmur’un Şarkısı” adlı eseri seslendirince, salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Konserin son bölümünde Nilüfer Çocuk Korosu’na, Nilüfer Gençlik Korosu da eşlik etti. İki koro, Muammer Sun’un “Sevgi Her Şeydir” eserini birlikte söyledi. Konserin sonunda sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, şef Suat Şahin, yardımcı şef Ebrar Çevik ve korrepetitör Emirhan Özkaynak ile koro üyelerini muhteşem konser için kutladı. Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Çocuk Korosu ve Nilüfer Gençlik Korosu’nun katıldığı organizasyonlarda kenti başarıyla temsil ettiğini vurgulayarak, “Onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

İzleyenlerin yoğun alkışı karşısında Nilüfer Gençlik Korosu, bis yaparak konseri noktaladı.