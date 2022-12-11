Nilüfer'de 'Yılın Yazarı Sait Faik' etkinlikleri sempozyumla sona erdi

Nilüfer Belediyesi’nin 2022 Yılın Yazarı Sait Faik etkinlikleri, “İyi ve Güzel Bir Başka Dünya Sait Faik Sempozyumu” ile sona erdi. Sempozyumun ikinci gününde yazar ve akademisyenler, Sait Faik’i ve edebiyatını farklı yönlerden ele aldı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün 2013 yılında Sabahattin Ali ile başladığı “Yılın Yazarı” yolculuğu, 2022 yılında Sait Faik ile devam etti. Yıl boyunca kentin birçok noktasında düzenlenen söyleşi, fabrika okumaları, atölye ve yazar buluşmaları gibi 86 etkinlikte, her yaştan ve her kesimden insanı Sait Faik ve eserleriyle buluşturan “Yılın Yazarı” etkinlikleri, düzenlenen sempozyumla sona erdi. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen ve iki gün süren “İyi ve Güzel Bir Başka Dünya Sait Faik Sempozyumu”nda farklı disiplinlerden akademisyen ve yazar, Sait Faik’i ve eserlerini çok yönlü olarak ele aldı. Edebiyat tutkunları, sempozyuma yoğun ilgi gösterdi.

Sempozyumun ikinci günü, Yılın Yazarı Sait Faik çerçevesinde düzenlenen atölyelerin eğitmenleri ile katılımcıları, “Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması” birincisi Damla Gün, Bursa Erkek Lisesi Edebiyat Öğretmeni İlyas Orkun Karaboğa ve öğrencisi Sıla Kızılkaya’nın, Sait Faik’le geçen bir yılı ile eserlerinin kendilerinde bıraktığı izleri paylaştığı söyleşiyle başladı. Ardından akademisyen ve yazarlar 4 ayrı oturumda, Sait Faik üzerine hazırladıkları bildirilerini yayınladı.

Özge Şahin’in başkanlığındaki ilk oturuma konuşmacı olarak katılan Tuncay Birkan, “Sait Faik’te Riyasız Sevmenin Mecrası Olarak Yazı” başlıklı bildirisini paylaşırken, Semiha Şentürk de, “Sait Faik Abasıyanık ve Türk Öykücülüğündeki Konumu”nu ele aldı. Usta yazara sinema penceresinden bakan Fatih Altuğ, “Sait Faik Sinemaya Gidiyor” başlığıyla değerlendirmesini yaparken, Zeynep Uysal da Sait Faik’in yazarlık tutumu, edebi konumu ve meselesine, “Yılan, Kuş, Bulut, Ağaç ve O: Sait Faik’te Özgürce Biraradalığın Hayali” başlıklı konuşmasında değindi.

“Etik, Doğa, Tür” başlıklı ikinci oturumda ise aynı zamanda oturum başkanı olan Mesut Varlık “Sait Faik: Sen Onu Anlarsan…”, Deniz Gündoğdu İbrişim “Sait Faik Edebiyatında Ekolojik Hafıza, Keder ve Hikaye Anlatıcılığı”, Sezen Kutup “Sait Faik Öykülerinde İnsandışı Hayvanlar (Yalnız) Sevilir mi?”, Deniz Aktan Küçük “Şimdi Sevişme Vaktinde Romantik Muhalefet” ve Erkan Irman “Medarı Maişet Motoru’nda Tür, Sansür ve Alımlanma” isimli bildirilerini katılımcılarla paylaştı.

Üçüncü oturumun başkanlığını, Mehmet Fatih Uslu yaptı. Ayşegül Devecioğlu, Figen Alkaç, Kamil Erdem, Belgin Önal ve Ayşe Sarısayın “Sait Faik’in Yazmak Zanaati” başlıklı üçüncü oturuma konuşmacı olarak katıldı. Son oturum olan “Sait Faik’i Yazanlar” başlıklı oturumda da Jale Özata Dirlikyapan “Türk Edebiyatını Dönüştüren Kurşunkalemin Gücü”, Adil İzci “Bugün de Yarın da Sait Faik” isimli bildirilerine bağlı kalarak konuştu. Bu oturumun başkanı olan Sevengül Sönmez de, Sait Faik ve eserlerine yönelik bilgiler aktardı.

Sait Faik’in yaşamının, edebiyatının ve eserlerinin her yönden derinlemesine ele alındığı “İyi ve Güzel Bir Başka Dünya Sait Faik Sempozyumu”nun kapanış konuşmasını, yazar ve akademisyen Murat Gülsoy “Yazara Atılan Çelmeler” başlığıyla yaptı.

Sait Faik Armağanı’ndaki jüri üyeliğinde 16 yılı geride bıraktığını, bu yılın, Sait Faik’le bir anlamda vedalaşma yılı olduğunu belirten Gülsoy, aynı dönem sempozyumda konuşma daveti aldığı için yaz dönemini Sait Faik’i ve üzerine yazılmış yazıları, tezleri, kitapları okumakla geçirdiğini söyledi.

Sait Faik’in, Nazım Hikmet gibi siyasi bir kimliği olan ya da yazdıklarında Sabahattin Ali gibi toplumcu gerçekçiliğin belirgin olduğu bir yazar olmadığını dile getiren Gülsoy, bunların aksine toplumcu olmadığı için eleştirildiğini, zaman zaman da yanlış ya da eksik anlaşılan bir yazar olduğunu ifade etti.

Murat Gülsoy, “İyi ve Güzel Bir Başka Dünya Sait Faik Sempozyumu”nun kapanış konuşmasını, Sait Faik’in ölümünden sonra Nazım Hikmet’in 1955’te Budapeşte Radyosu’nda Sait Faik hakkında yaptığı hüzünlü konuşmasının sözlerini paylaşarak noktaladı. Sempozyum kapanış konuşmasının ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Murat Gülsoy’a anmalık vererek teşekkür etti.

Sait Faik Öykü Ödülleri verildi

Sempozyumun ardından düzenlenen törende “Sait Faik Öykü Ödülü”ne değer görülen eserlerin sahipleri, ödüllerini aldı. Törende, seçici kurul adına konuşan Hülya Soyşekerci, 142 yarışmacının toplam 284 öyküyle yer aldığı “Sait Faik Öykü Ödülü”nde 5 öykünün mansiyon, 14 öykünün hazırlanacak kitapta yayımlanmaya ve Elif Yeşilkaya’nın “Aziz” isimli eserinin da büyük ödüle değer görüldüğünü hatırlattı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Elif Yeşilkaya’ya ve mansiyon ödülüne değer görülenlere ödüllerini verirken, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da “Sait Faik Öykü Ödülü” Seçici Kurulu’na ve yayımlanmaya değer görülen eser sahiplerine de anmalık vererek teşekkür etti.