Nilüfer'de 421'inci park hizmete açıldı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yapımı tamamlanan Melisa Parkı, törenle hizmete açıldı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Saldız ve Balkan Mahallesi Muhtarı Samet Sönmez’in katıldığı program, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Balkan Mahallesi Muhtarı Samet Sönmez, parkın yapımından çok memnun olduğunu dile getirerek, "Parkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Melisa Parkı’nın açılışına hepiniz hoş geldiniz. Doğrusu Nilüfer’de 421’inci parkı açıyoruz. Bu parkların halkın buluşma noktası haline gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Yaz akşamlarında herkesin telefon ya da televizyon karşısında olmasını istemiyoruz; akşamları çocuklarıyla buraya gelsinler istiyoruz. Çocuklar oynasın, komşularıyla çay kahve içsinler, burayı bir yaşam alanına çevirmeyi düşünüyoruz. Mahallemiz yeni bir mahalle, buradaki nüfus yoğunluğu çok hızlı arttığı için öncelik verdik. Burası yaklaşık 8 dönümlük bir alan; yarısı yeşil alan olarak tasarlandı. Spor yapılabilecek, çocukların oyun oynayabileceği ve yürüyüş yapılabilecek alanlar var. Balkan Mahallesi hızla gelişen ve canlanan bir bölge. Daha yapılacak çok şey var. Bu parkın bölgeye canlılık getireceğine inanıyorum ve bu parkları çoğaltmaya devam edeceğiz. Nilüfer, yaşamaya değer bir yer. Türkiye’nin sosyoekonomik açıdan en gelişmiş 5’inci şehriyiz; bunu ilk 3’e taşıyacağımıza inanıyorum. Nilüfer hem kadınların hem sporun, demokrasinin ve sanatın şehri. Herkes Nilüfer’de bulunmak istiyor çünkü bu güzel ortamlarda birlikte olmak istiyor. Melisa Parkımız Bursa’mıza ve Balkan Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Pembe kurdelesini henüz çıkarmadığını belirten Başkan Özdemir, "Ekim ayı meme kanserinde farkındalık ayı. Bu nedenle pembe kurdelemi takmaya devam ediyorum; Erken teşhis hayat kurtarır" ifadelerinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Saldız ise kendisininde daha önce Balkan Mahallesinde görev yaptığını belirterek, "Bu bölgede buğday, ayçiçek harmanının tozunu yutmuş, çayırlarında koyun otlatmış, 10 yıl muhtarlık yapmış bir kardeşiniz olarak böyle bir parkı kazandıran Büyükşehir ve Nilüfer Belediyesine şahsım adına teşekkür ediyorum. Hemen bu parkın güney kısmında 34 dönümü aşkın bir alanda Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bir bölge parkı kazandırıyoruz. Balkan Mahallesi aslında çok eski bir mahalle ama bu bölge Görükle Belediyesi’nin imara açtığı bir alandı. 2024 seçimlerinden sonra Büyükşehir Meclis Üyesi olarak önergemle Naim Süleymanoğlu Bulvarı’nı Büyükşehir yetkisi altına alıp altyapı, kaldırım ve asfalt çalışmalarını tamamladık. Çevre düzenlemesiyle birlikte bu alan Bursa’nın yeni caddesi olacak. Bu güzel parkın bölgemize renk, nefes ve yaşam alanı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Doç. Dr. Gökhan Günaydın ise yeşil yaşam alanlarının Bursa için çok önemli olduğunu belirterek, "Parkımızın adı Melisa Parkı. Neden Melisa Parkı diye sordum, artık ağaç isimleri bittiği için çiçek isimlerine geçilmiş. 421 park son derece önemli bir rakam. Burası Balkan Mahallesi, yeni bir yapılaşma alanı ama parkı eksikti. 8 dönümün yarısı yeşil alan, spor tesisleriyle birlikte harika bir tesis olmuş. Nilüfer Belediye Başkanımız Şadi Özdemir’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek parkın açılışı gerçekleştirildi. Program sonrası Gökhan Günaydın ve Şadi Özdemir, aileler ve çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti, çocuklarla vakit geçirdi. Nilüfer Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 421’inci park olan Melisa Parkı, oyun alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla mahalle sakinlerinden tam not aldı.