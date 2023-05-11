Nilüfer'de Altan Gördüm öğrencilere öykü okudu

Oyuncu Altan Gördüm, Nilüfer Belediyesi’nin 2023 Yılın Yazarı Tomris Uyar etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldi. Tomris Uyar’ın ‘Çiçek Dirilticileri’ adlı öyküsünü okuyan Altan Gördüm, öğrencilerle sohbet de etti.

Nilüfer Belediyesi’nin 2023 Yılın Yazarı Tomris Uyar etkinlikleri sanat dünyasının ünlü isimlerini öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kez ünlü oyuncu Altan Gördüm Nilüfer Belediyesi Üçevler Kütüphanesi’ne konuk oldu. Çamlıca Anadolu Lisesi ve Nilüfer İMKB Fen Lisesi’nden gelen 120 öğrenciyle bir araya gelen ünlü oyuncu Altan Gördüm, Tomris Uyar’ın ‘Çiçek Dirilticileri’ adlı öyküsünü okudu. Samimi bir havada gerçekleşen etkinlik sonrası Gördüm öğrencilerle sohbet etti.

Tomris Uyar’ın üretken bir yazar olduğunu ifade eden Altan Gördüm, “Her yazar veya şairin kendine özgü bir dili olmalı. Tomris Uyar edebiyat dünyasında iz bırakan kendi dilini oluşturan farklı bir karakterdi. İşi uygulama yeteneği, farklı bir özelliktir. Sanata edebiyata eğiliminiz varsa önce araştırın okuyun ve sindirmeye çalışın. Tomris Uyar gibi mesleğinde iz bırakan üretken kişilikler, bu tarz yaşam biçimleriyle var olmuşlardır” dedi.

Öğrencilere sanat ve edebiyata ilgi duymaları yönünde de öğütler veren Altan Gördüm, “Yetenekler gizli kalmamalı” dedi. Sanat yaşamı üzerine soruları da yanıtlayan Gördüm’e etkinlik sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala katılımdan dolayı teşekkür etti.