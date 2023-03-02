Nilüfer'de arşivden bina projesine fiyat düzenlemesi

Nilüfer Belediye Meclisi, Nilüfer Belediyesi arşivinden kendi binalarının projelerini yeniden incelemek isteyenlere uygulanan ücret tarifesinde düzenleme yaptı. Oy birliğiyle alınan karara göre site yöneticilikleri, ticari maksatlı kullanılmaması kaydıyla projelerin yer aldığı belgeleri, 30 Haziran tarihine kadar 20 lira kayıt ücreti karşılığında alabilecek.

Nilüfer Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısının ilk oturumunu Barış Meclisi Salonu’nda gerçekleştirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başkanlığında gerçekleşen Meclis toplantısı, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için yapılan saygı duruşuyla başladı. Gündem maddeleri ve önergelerin görüşüldüğü toplantıda, önemli bir karar da alındı. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre 26 Ekim 2022 tarihinde Nilüfer Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan Yazı İşleri Müdürlüğü ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Oy birliğiyle alınan kararla, Nilüfer Belediyesi arşivinden, vatandaşların kendi binalarının projelerine ilişkin belge talepleri için uygulanan ücret tarifesinde düzenleme yapıldı. Alınan kararla birlikte site yöneticilikleri, ticari maksatlı kullanılmaması kaydıyla bina projelerini 30 Haziran 2023 tarihine kadar 20 lira kayıt ücreti karşılığında alabilecek.

Son günlerde sosyal medya üzerinde bu konuya yönelik yapılan yorumların üzücü olduğuna dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ücret tarifelerinin belediye meclisleri kararıyla belirlendiğini ve bu ücretleri bütün belediyelerin aldığını vurguladı. Son günlerde bu konunun Nilüfer Belediyesi üzerinden yapılan olumsuz algıyla sosyal medyanın gündemine gelmesini üzülerek izlediğini ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Bir bakanın, yaptığı sosyal medya paylaşımında bizi fırsatçı belediye haline dönüştürdüğünü üzülerek izledim. Bunu belirli basın kuruluşlarında da görmüşsünüzdür. Böyle bir algının belli kişilerce yapılması üzücü ve düşündürücü. Vatandaşa hizmet etmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Sadece yasalara uyduğumuz için bu şekilde değerlendirilmesi beni üzdü” diye konuştu.

2464 sayılı belediye kanununa göre belge ücret tarifesinin 26.10.2022 tarihinde Nilüfer Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan kararla belirlendiğini hatırlatan Başkan Turgay Erdem, bu tarifenin değişikliği için yasal olarak Meclis kararının alınması gerektiğini söyledi. Başkan Erdem, “Depremin yaşandığı 6 Şubat’tan sonra bu tarifede değişiklik yapılmasını düşündük. Ancak bunun için yasal olarak Meclis kararı alınması gerekiyor. 6 Şubat’tan sonraki ilk toplantımızı da bugün gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar görevlerini yapmışlar. Bu ücreti, bütün belediyeler istiyor. Aksi halde ilgililer hakkında zimmet uygulaması yapılıyor. Biz, bu ücreti 30 Haziran tarihine kadar 20 lira olarak değiştiriyoruz. Talep eden vatandaşlarımıza 20 lira karşılığında projeleri teslim edeceğiz. Bu talepler 30 Haziran tarihinden sonra yoğun olarak devam ederse, tekrar bir Meclis kararı alıp aynı tarifeden devam edebiliriz. Yoksa eski tarifeyi uygularız” diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli ve birçok ilde büyük hasara neden olan depremler sonrası yapılan çalışmalar da Nilüfer Belediye Meclisi gündemine geldi. Nilüfer Belediyesi’nin, deprem bölgelerine ve Bursa’ya gelen depremzedelere yönelik yaptığı destek ve yardımlar hakkında Meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Erdem, yardım kampanyasına katkı veren herkese teşekkür etti.

Yaşanan deprem felaketinden çıkarılması gereken dersler olduğunun altını çizen Başkan Erdem, “Zor bir süreçten geçtik hepimiz. Türkiye’nin birçok yeri deprem tehdidi altında. Depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bizim de eksikliklerimiz var. Bunları gördük ve değerlendirmelerde bulunuyoruz. Ve en kısa zaman içinde eksiklikleri gidermek, alanda yapacaklarımızın da planlamasını yapmak üzere hızlı bir çalışma temposu içine girdik. Bir taraftan yardımlarımız devam ederken diğer yandan da muhtemel bir afet anında neler yapacağımızı, vatandaşlarımıza deprem sonrası nasıl davranacaklarını göstermeye çalışıyoruz. Biz de buna göre hazırlık yapıyoruz” dedi.

Vatandaşların mevcut yapı stoğunun depreme dayanıklılığı hakkında yoğun bir bilgi talebi olduğunu söyleyen Başkan Erdem, “Bütün mahallelerde yapacağımız çalışmalarla en azından depreme nasıl dayanıklı bir çalışma yapabiliriz diye uzman arkadaşlarla değerlendirme yaptık. İmar planları, zemin yapısı ve binaların depreme gösterdiği refleks üzerinden mühendislik açısından neler yapılması gerektiğiyle ilgili bilgileri, kısa zaman içinde paylaşacağız. Bundan sonra çözülmesi gereken çok konu var. Her şeyin, yeni baştan değerlendirilerek görüşülmesi ve konuşulması gerekiyor. Yönetmelik ve yasalardan tutun da denetimlere varıncaya kadar olan sürecin yeni baştan yazılması gerekiyor bakanlıklar tarafından. Bu işin masa başında değil, yerel yönetimlerin tecrübeleriyle ve talepleriyle birlikte bu alanları güçlendirerek yürütülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

6 Şubat tarihinde deprem bölgesine giden ilk ekiplerden biri olan ve 22 vatandaşı enkaz altından sağ olarak çıkaran Nilüfer Arama Kurtarma Derneği’nin (NAK) Kurucu Başkanı Fatih Işık da meclis toplantısında, bölgede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri de toplantıda, Nilüfer’de muhtemel bir deprem öncesi ve sonrasında yapılması gereken çalışmalara yönelik önerilerini ifade etti.