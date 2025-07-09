Nilüfer'de aşure bereketi

Nilüfer Belediyesi, Muharrem ayıyla birlikte geleneksel aşure ikramlarına başladı. Bolluk ve bereketin simgesi olan aşure, 25 Temmuz’a kadar ilçenin 30 farklı mahallesinde kurulan pazar alanlarında vatandaşlara dağıtılacak.

Nilüfer Belediyesi, paylaşma ve bereket ayı olan Muharrem ayının manevi atmosferini tüm kente yaymak amacıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımlarına bu yıl da devam ediyor. Nilüfer Belediyesi bu kapsamda, 25 Temmuz’a kadar 30 mahallede vatandaşlara aşure ikram edecek.

Aşure geleneğini Nilüfer’in dört bir yanında yaşatmayı hedefleyen dağıtımlara Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir de katıldı. Aşure dağıtımlarının ilk günlerinde Esentepe, 23 Nisan, Özlüce, Cumhuriyet, Ertuğrul ve 30 Ağustos Zafer mahallelerindeki dağıtımlarda bu anlamlı günlerin bolluk ve bereketi vatandaşlarla paylaşıldı.

Muharrem ayı boyunca mahallelerdeki semt pazarlarında gerçekleştirilecek olan ikram programı, 10 Temmuz Perşembe günü Kayapa, Barış, Ahmet Yesevi ve Hasanağa ile devam edecek. Aşure ikramı, 11 Temmuz Cuma Çalı, 12 Temmuz Cumartesi İhsaniye ve Beşevler, 13 Temmuz Pazar Ataevler, 15 Temmuz Salı Demirci, 16 Temmuz Çarşamba Karaman ve Işıktepe, 17 Temmuz Perşembe Kültür ve Konak, 18 Temmuz Cuma ise Gölyazı’da sürecek.

Dağıtımlar, 19 Temmuz Cumartesi günü Görükle, Dumlupınar, Kızılcıklı ve Altınşehir; 20 Temmuz Pazar günü Balkan, Kurtuluş, 19 Mayıs, Yüzüncüyıl ve 29 Ekim mahallelerinde devam edecek. Program, 21 Temmuz Pazartesi Minareliçavuş, 23 Temmuz Çarşamba Fethiye ve son olarak 25 Temmuz Cuma günü Akçalar ile Üçevler mahallelerindeki dağıtımla tamamlanacak.