Nilüfer'de balkon tarımı fidelerle yaygınlaşıyor

Nilüfer Belediyesi’nin, yerel tohumlardan üretilen yüz binlerce fideyi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttığı “Fide Bizden Ürün Sizden” kampanyası bu yıl da yoğun ilgi gördü. Kampanya çerçevesinde domates, biber ve patlıcanın çeşitli türlerinden 300 binden fazla fide vatandaşa dağıtıldı.

Nilüfer Belediyesi, “Fide Bizden Ürün Sizden” kampanyasıyla vatandaşları tarımla buluşturup, üretime teşvik ediyor. Nilüferli çiftçilerin tamamen yerel tohumlardan yetiştirdiği fideleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtan Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün, “Fide Bizden Ürün Sizden” kampanyası bu yıl da yoğun ilgi altında gerçekleşti. Gıda krizi riskinin yaşandığı bir dönemde tarımsal üretimin önemine dikkat çeken kampanya; vatandaşların, bahçe ve balkonlarında da olsa toprakla buluşmalarına aracılık ediyor. Çeşitli türlerden domates, biber ve patlıcan fidelerinin dağıtıldığı kampanyayla bu yıl, da 300 binin üzerinde fide vatandaşa ulaştı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde 3 gün boyunca devam eden Fide Bizden Ürün Sizden kampanyasına vatandaşlar, ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, standın başına geçerek, vatandaşlara ücretsiz fide dağıttı. Başkan Turgay Erdem, yaptığı açıklamada Fide Bizden Ürün Sizden kampanyasının bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, vatandaşların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kampanyanın bir yandan çiftçiyi desteklerken, diğer bir yandan da vatandaşları tarımsal üretime teşvik edici bir özelliği olduğunu söyleyen Başkan Erdem, “Toprakla buluşan her fide, bir ürün olarak elimize geçecek. Fidenin toprakla buluşup, ürüne dönüşme sürecine, çocuklar da tanıklık edecek. Bu çalışmamızda Nilüferli çiftçilerimize de desteğimiz oldu” dedi.

Başkan Erdem, fideleri alan vatandaşlardan bir de ricada bulundu: “Sizden isteğim bu fideleri yetiştirince tohumlarını alıp gelecek yıl fide üretmek üzere saklamanız. Yerel tohumların geleceği taşınmasına sizin de katkınız olsun. Bugün burada biber, domates ve patlıcanın farklı türlerinden fideleri vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Arzu ettiklerinizden alıp, toprakla buluşturun; çocuklarınızla, torunlarınızla birlikte ürün yetiştirmenin keyfine varın ve onlar da sebzeyi dalından toplamanın tadını alsın” dedi.

Kampanyaya ilginin her geçen yıl arttığına değinen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “İstiyoruz ki burada dağıttığımız fideleri bahçenizde, balkonunuzda veya terasınızda bir saksıda da olsa yetiştirebilmeniz, şehir hayatında çok küçük çaplı da olsa tarım yapabilmeniz. Bu maksatla dört yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarda önemli başarılar elde ettik. İlgi her yıl daha da artıyor. Geri dönüşleri aldıkça, ne kadar da değerli bir iş yaptığımızı görerek sevindik. Gıda krizi önümüzde büyük bir sorun olarak duruyor. Buna karşı insanların ürün yetiştirme, tohum ve fideleri toprakla buluşturma isteğini teşvik etmek bizim önceliklerimizden biri. Amacımız ekolojik şartlarda yerel tohumlardan yetiştirilmiş ürünleri yaygınlaştırmak, sonucunda da sağlıklı gıdalar elde etmek” diye konuştu.