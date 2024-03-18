Nilüfer'de binlerce paket ata tohumu dağıtıldı

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Tohum Takas Şenliği, yoğun katılım ile gerçekleşti. Ata tohumlarına ulaşmak isteyenlerin metrelerce kuyruk oluşturduğu şenlikte, binlerce paket ata tohumu, geleceğe taşınmak üzere el değistirdi.

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Kent Konseyi ve Ekolojik Yaşam Derneği (EKODER) iş birliğiyle düzenlediği Tohum Takas Şenliği’nin 9’uncusu yoğun katılım ile Pancar Deposu’nda gerçekleşti. Şenliğe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem’in dışında Bursalılar ve şehir dışından çok fazla katılımcı ilgi gösterdi.

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileriyle başlayan programda konuşan Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Arca Atay, bu yolculuğun hikayesinden bahsetti. Dernek olarak 2009 yılından itibaren Nilüfer Belediyesi’nin kendilerine tahsis ettikleri yerde üretim yaptıklarını anlatan Atay, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yerel tohumları toplamaya da başladıklarını vurguladı. Nilüfer Belediyesi’nin ilk tohum takasını 2015 yılında gerçekleştirdiğini ifade eden Atay, “Bugün 9’uncusunu yapıyoruz. Bu şu anlama da geliyor. Nilüfer Belediyesi sürdürülebilirlik anlamında Türkiye’de ender belediyelerden bir tanesidir. Hangi dönemi olursa olsun bir dönem önce başlamış olan bir şeyin öteki dönem devamı gelir” diye konuştu.

İnsanların tohumun ne kadar stratejik öneme sahip bir varlık olduğunu artık bildiğini söyleyen Atay, “Gerek yurt dışı tohum şirketleri, gerekse yurt içindeki ulusal tohum şirketleri tohumlarını eğer size vermezse ertesi sene sizin ne yiyeceğinizi bilmeniz, aç kalabileceğiniz gibi bir takım senaryoları üretmek mümkün. Dolayısıyla tohum bağımsızdır. Tohum sürdürülebilirdir ve her türlü tohumu bağrımıza basıyoruz” dedi.

Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da tohumun stratejik önemde olduğunu belirterek, günümüzün gıda fiyatlarına dikkat çekti. Enflasyonun çok yükseldiğini ve gıdaya erişimin zorlaştığını belirten Binbaş, “O yüzden geleceğimizin karanlık tablolarını hatırlayarak, bilerek, düşünerek her karış toprağımızı ekebilir halde olmalıyız. Tarım topraklarımıza sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ‘Tohum candır, tohum yaşamdır’ dediklerini hatırlatarak, sürdürülebilir yaşam için yıllardır ata tohumlarını yaşatmaya çabaladıklarını vurguladı. Bütün dünyanın yaklaşan bir gıda krizinden söz ederken, hibrit tohum dayatmasına karşı, yüzyıllardır bu topraklarda yetişen gıdaları sürdürülebilir kılmak için çalıştıklarını söyleyen Erdem, yurdun dört bir köşesinden ata tohumlarını toplayıp, kent bostanlarında üretim denemeleri yaparak çoğalttıklarını ve halka dağıttıklarını dile getirdi.

“150 bin paket tohum”

Ata tohumlarımızı yaşatmak amacıyla başlayan Tohum Takas Şenlikleri’nde sadece bu dönem yaklaşık 150 bin paket tohum dağıttıklarını açıklayan Erdem, “Biliyorsunuz tohum konusu Türkiye için çok sancılı bir konu. Ama neyse ki bu şenliğin katılımcıları gibi ata tohumlarına sahip çıkıp, onları geleceğe aktarmayı misyon edinmiş insanlar var. Bu yıl 9’uncu kez düzenlediğimiz şenlikte 33 çeşit tohumu sizlerle paylaşıyoruz. Sebze tohumu çeşitlerini oldukça artırdık. Toplam 23 bin paket ata tohumu, bu şenliğin katılımcıları tarafından alınarak, toprakla buluşacak, çoğalacak ve dileriz insanlık varolduğu sürece yaşatılacak. Ben her zaman söylüyorum; çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miras ata tohumudur, sağlıklı gıdadır. O nedenle her zaman üretime yöneleceğiz, ata tohumlarımıza sahip çıkacağız, sağlıklı gıdayı yaşatacak ve erişilebilir hale getireceğiz. Geleceğe attığımız bu tohumların bereketle, sevgiyle, bollukla yeşermesini diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından tohum takası başladı. Tohum almak için metrelerce kuyruk oluşturan katılımcılar istedikleri tohumları aldı. Başkan Erdem de kurulan stantları gezip, dağıtılan tohumlarla ilgili bilgi aldı. Program çerçevesinde RednBlack Grubu, söylediği şarkılarla keyifli bir konsere imza attı.

Şenlikte Pancar Deposu’nda ‘Korkuluk’, Bitki Kolaj, Tohum Ekimi ve Bokashi Kompostu Atölyeleri de gerçekleştirildi.