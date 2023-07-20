Nilüfer'de bisiklet sürmeyi bilmeyen kalmayacak

Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği ’Bisiklet Akademisi’, başladı. Akademiye katılanlara, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda iki günlük eğitimle bisiklet kullanımı öğreniyor.

Nilüfer’de en çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisikletin kullanımını yaygınlaştırmak hedefiyle düzenlenen Bisiklet Akademisi’nde, bu yıl da bir çok kişiyi bisikletle tanışıyor. Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle 2015 yılından bu yana gerçekleştirdiği Bisiklet Akademisi ile Nilüfer’de, isteyen herkes ücretsiz olarak bisiklet kullanmayı öğreniyor. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda verilen derslere katılanlar hem güvenli bisiklet sürüş tekniklerini hem de çok kısa sürede bisiklet sürmeyi öğreniyor. Haftanın iki günü gerçekleştirilen eğitimlerde kullanılan kask ve bisikletleri de, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi temin ediyor.

Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Grubu ile Bursa’daki çeşitli bisiklet gruplarından gönüllü eğitmenler tarafından verilen eğitimlerin ilk gününde bisikleti tanıyan, fren kullanımı ve bisiklete yön vermeyi öğrenen kursiyerler, ikinci derste ise bisiklet üstü eğitim alıyor. Katılımcıların büyük bir kısmı, pedalsız paytak hareketleri ve bisiklette denge kurmayla başlayan ikinci dersi ise bisiklet sürmeyi öğrenerek tamamlıyor.

Her hafta çarşamba günleri 18.30-20.00, cumartesi günleri de 10.00-11.30 saatleri arasında gerçekleşen Bisiklet Akademisi’ne katılmak isteyenler, Nilüfer Kent Konseyi’nin 452 32 00 numaralı telefonunu arayarak kayıt yaptırabilir.