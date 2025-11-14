Nilüfer'de çocuklar animasyonun temellerini öğrendi

Nilüfer Belediyesi’nin ara tatil etkinlikleri kapsamında Pancar Deposu’nda düzenlediği "Karakterde Form ve Hareketi Çözümleme Atölyesi"nde bir araya gelen çocuklar, dijital tasarım ve animasyonun temelleriyle tanıştı.

Nilüfer Belediyesi, çocukların ara tatillerini verimli ve öğretici aktivitelerle geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda, "Dijital Sanat Depoda" etkinliğinde çocukların sanatsal yeteneklerini dijital dünyayla birleştiren bir atölye gerçekleştirildi.

Pancar Deposu’nda düzenlenen "Karakterde Form ve Hareketi Çözümleme Atölyesi", 9-12 yaş grubu çocukların katılımıyla yapıldı. Eğitmen Duygu Deniz Bilgin eşliğinde gerçekleştirilen atölyede, çocuklara dijital sanatın temelleri öğretildi.

Eğitimde çocuklar, geometrik formları kullanarak nasıl karakter tasarımı yapılacağını öğrendi. Hareket ve ritim çalışmalarının da yapıldığı atölyede, katılımcılara 2D ve 3D animasyon için gereken eskiz teknikleri, ağırlık merkezi ve denge prensipleri gibi temel konular aktarıldı.

Çocuklar, atölye boyunca Sketchbook programını kullanarak tabletleri ve tablet kalemleriyle keyifli bir dijital sanat deneyimi yaşadı.