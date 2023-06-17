Nilüfer'de çocuklar kodlama öğreniyor

Nilüfer Belediyesi’nin kodlama atölyesinde 7 aylık eğitim süreci tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı.

Nilüfer Belediyesi Atölye Nilüfer Kodlama ve Beceri Atölyelerinin, Kadın ve Çocuk Akademileri iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Yeni Nesil Üretim Atölyeleri” programını tamamlayan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri çocuklar sertifikalarını aldı.

Atölye Nilüfer Kodlama ve Beceri Atölyeleri, Atölye Nilüfer Fethiye ve Atölye Nilüfer Karaman olmak üzere iki farklı atölyeden oluşuyor. Nilüfer Belediyesi’nin, sosyoekonomik düzeyi düşük olan gençleri ve çocukları geleceğe hazırlamak, dünyada hızla yayılan "Kendin yap" kültürünü kentte yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Atölye Nilüfer’de, projeler üretilmeye devam ediyor.

Katılımcılar, Atölye Nilüfer’in Fethiye Sosyal Yaşam Alanı ve Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde yer alan atölyelerinde yedi ay boyunca yaklaşık 50 saat süren kodlama ve beceri atölyelerini tamamladı.

Nilüfer Belediyesi 2022 yılı teması olan ‘İklim’ teması üzerinde çalışmalar gerçekleştiren katılımcılar, 2023 yılının temasının "İkinci Yüzyıl İçin Tasarım" olarak ilan edilmesiyle birlikte ‘Tasarım’ konusunu farklı boyutlarıyla ele aldıkları projeler üretti.

Robotik, kodlama, ahşap modelleme ve üç boyutlu tasarım alanlarında yaklaşık 60 katılımcı eğitim görerek atölye çalışmalarını tamamlayarak sertifika heyecanı yaşadı.

Sertifika töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer, “Nilüfer’de 7 mahallede Kadın ve Çocuk Akademisi bulunuyor. Bugün Kültür, Çalı ve Fethiye Mahallesi’nden katılım sağlayan 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz atölye Nilüfer’e gelerek ‘Yeni meslek üretim atölyeleri’ programında ‘İkinci yüzyıl tasarım’ teması ile dron kodlama ve uçurma, oyun kolları, dron pisti, akıllı el tasarımlarını oluşturmuş ve uygulamışlardır. Ben bu kurslarda emeği geçen öğrenci ve öğreticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Atölye Nilüfer Kodlama ve Beceri Atölyesi Personeli Elif Olgun Tuna, da bu atölyelerin temel amacının sosyaekonomik seviyesi düşük olan çocukların ‘Kendin yap’ kültüründen faydalanmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Gençlerle de çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tuna, onların meslek hayatlarını daha çok etkilediklerini dile getirdi.

Kursiyer öğrenciler de kodlama atölyelerinin kendileri için faydalı olduklarını anlattı.