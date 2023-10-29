Nilüfer'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ilk adresi Atatürk anıtı

Nilüfer’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ilk adresi Atatürk Anıtı oldu. Cumhuriyet’in 100. yılında büyük katılımla gerçekleşen çelenk koyma töreninde, Ulu Önder Atatürk’e minnet ve şükran duyguları dile getirildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Cumhuriyet kazanımlarına daha çok sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Bayramı 100. yılında Nilüfer’de görkemli törenlerle kutlanıyor. Günün ilk töreni Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü, Bulgaristan Bursa Konsolosu Ticari Ateşesi Lyubomir Lyubenov,siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bütün Türkiye’nin Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadığını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bugün burada kutsal emaneti, ikinci yüzyıla taşımanın mutluluğunu paylaşıyoruz. 100 yıl önce karanlığın ortasında bir güneş gibi doğmuş, en büyük devrimlerle bu ülkede aydınlık bir çağı başlatmış olan Cumhuriyet’in 100 yıllık tarihi eşiği atlamış olmasının gururunu paylaşıyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet’in bu 100 yılda pek çok badireler atlattığını ifade eden Başkan Erdem, ama her şeye rağmen ayakta kaldığını ve ayakta kalmaya da devam edeceğini söyledi. Başkan Erdem konuşmasına şöyle devam etti:

“Görüyorsunuz yaşadığımız dönem de çok sancılı. Bir yanımızda vicdanını, aklını kaybetmiş bir savaş var. Masum insanlar, çocuklar ölüyor. Vicdanımızı kanatan bu savaşı lanetliyoruz. Öte yanda memleketin içinde olduğu gerçekler, gelecek endişelerimiz var. Laiklik gibi Cumhuriyet’in en temel dayanakları endişe verici girişimlerle yara alıyor. Bugün, okullarda imamların derse girmesinden, anaokullarına mescit zorunluluğundan bahsediyoruz. Halen kadın-erkek eşitliğini münazara ediyoruz. Oysa biz bu konuları 100 yıl önce çözmüştük. Yani geldiğimiz noktada bugün Cumhuriyet kazanımlarına daha çok sahip çıkmamız gerekiyor.”

Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’ndaki “Az zamanda büyük işler yaptık. Ama bunlar asla yeterli değil. Yurdumuzu dünyanın en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız” sözlerine dikkat çeken Başkan Erdem bu hedefe ulaşılması için çok çalışmak gerektiğinin de altını çizdi. Başkan Erdem, “Cumhuriyet değerlerine inanan herkes omuz omuza bu hedefe yürümeli. Ezilen tüm dünya halklarına örnek olan Cumhuriyet, inanıyoruz ki yeni neslin omuzları üzerinde sonsuza dek yaşayacaktır. Tarihin en büyük devrimcisi Atatürk’ün, ‘Yurtta sulh, dünyada sulh’ sözünün altını çizerek, ülkemiz için ve tüm dünya halkları için savaştan uzak, barış ve huzur dolu bir gelecek diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.