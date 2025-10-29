Nilüfer'de Cumhuriyet coşkusu pedallarla sokaklara taşındı

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı renkli bisiklet turu ile kutladı. Bayrak ve balonlarla süslenen bisikletlerle gerçekleştirilen turda, vatandaşlar Cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşıdı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bisiklet turu, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünden başlayan etkinlikte, katılımcılar bisikletlerini Türk bayrakları ve renkli balonlarla süsleyerek Cumhuriyet’in 102’nci yılını coşkuyla kutladı. Cumhuriyet coşkusunu pedallayarak sokaklara taşıyan gruba vatandaşlar da alışlarıyla destek verdi.

Turun açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, "Cumhuriyetimizin 102’nci yılında, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığın simgesi olan bu anlamlı günü gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Nilüfer’de Cumhuriyet coşkusunu sokaklarımıza, mahallelerimize taşıyan tüm bisiklet tutkunlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal ise, "Bisiklet Çalışma Grubumuz, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak için çok anlamlı bir etkinlik düzenledi. Pedallarımızı Cumhuriyetimiz için, birlik ve beraberlik içinde çevireceğiz. Bu coşkuya ortak olan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünden başlayarak 19 Mayıs Mahallesi Pazar Alanı’na kadar devam eden tur boyunca, vatandaşlar Cumhuriyet marşları eşliğinde pedal çevirdi. Farklı yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Tur sonunda düzenlenen yavaş gitme ve slalom yarışmaları ile etkinlik renklendi. Katılımcılar arasında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler takdim edildi.