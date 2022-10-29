Nilüfer'de Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet’in ilanının 99. yılı kutlamaları Nilüfer’de çelenk sunma töreniyle başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Başkan Turgay Erdem, Cumhuriyet’in, eşitlik, özgürlük, uygarlık olduğunu belirterek “Bizim için Cumhuriyet tek yönetim biçimidir. Cumhuriyet tek, sonsuza dek” dedi.

Nilüfer’de Cumhuriyet’in ilanının 99. yılı kutlamaları çelenk sunumu ile başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri NurhayatAltaca Kayışoğlu, Erkan Aydın ve Yüksel Özkan ile önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü, Deva Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Mine Rana Kahramanoğlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bugün yeni bir yüzyılın eşiğinde Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyor ve bu kutsal emaneti, ikinci yüzyıla taşımanın gururunu paylaşıyoruz” dedi.

99 yıl önce bu topraklarda verilen özgürlük mücadelesinin, Cumhuriyet kazanımlarının ve Anadolu halkına adeta çağ atlatan Atatürk devrimlerinin kıymetini her geçen gün daha iyi anladıklarını vurgulayan Başkan Erdem, “Cumhuriyet sadece savaş meydanlarında kazanılmış bir zafer değildir. Aynı zamanda Anadolu topraklarında hayatın her alanını kapsayan bir zihniyet devrimidir” dedi.

Başkan Erdem şöyle devam etti:“Bugün bile; ‘Cumhuriyet bizim alfabemizi, dilimizi, bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir’ diyenler var. Böyle düşünenlere şunu hatırlatmak isterim ki, bizim dilimiz hep Türkçe idi ve Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda da Anadolu halkı Türkçe konuşuyordu.‘Bir gecede cahil kaldık’ diyenlere şunu da hatırlatmak isterim ki Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda toplumun yüzde 95’i okuma-yazma bilmiyordu. Osmanlı’da neredeyse her toplum başka bir alfabe kullanıyordu. Harf devrimi çoklu alfabeyi ortadan kaldırarak okuma-yazma kolaylığı getirdi. Millet Mekteplerindeki eğitim seferberliği sayesinde okur-yazar oranı hızla yükseldi. O nedenle Latin alfabesine geçiş aslında aydınlanma yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. Özetle, tarihin gördüğü en büyük devrimler bu topraklarda yaşandı. Buna sahip çıkmak yerine 21. yüzyılda bugün halen daha Cumhuriyet devrimlerine karşı hazımsızlık olduğunu görmek çok üzücü. Cumhuriyet, eşitlik, özgürlük, uygarlıktır. Bizim için Cumhuriyet tek yönetim biçimidir. O nedenle ‘Cumhuriyet tek, sonsuza dek’ diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Atamızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”

Törende konuşan CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da Cumhuriyet’in 99. yıldönümü gururunu yaşadıklarını belirterek herkesin bayramını kutladı. Özkan “Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki ‘Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’, dün o gündü ve Cuma idi. Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesinde Kurtuluş Savaşı’nı veren Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından söz etmedi. Bugün milliyiz, yerliyiz diyenler Cumhuriyeti ağzına alanlar hiç samimi değil“ dedi.

Atatürk’ün Cumhuriyet’i gençlere ve yeni nesillere emanet ettiğini belirten CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da; “Bizlerin görevi Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak ve bizden sonraki nesillere emanet etmektir. Ancak 100 yıl önce kurdukları fabrikalarla kurum ve kuruluşlarla Osmanlı’dan kalan borçları kuruşu kuruşuna ödeyen ve dünyada eşi benzeri görüşmemiş bir kalkınma sağlayan Cumhuriyet’in devrimcilerine karşı son 20 yıldır ülkeyi yönetenler de boş durmadı. 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde referandum yaptılar ülkeyi fetöcülere teslim ettiler. Yetinmediler ardından halka verilen yetkileri tekrar halktan alıp saraya verdiler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Cumhuriyet sevdalıları, bu ülkeyi sevenler, demokrasiye inananlar bu oyunları 100 yıl önce nasıl bozduysa bu yüzyılda da bozacaktır” dedi.

Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise herkesin Cumhuriyet Bayram’ını kutlayarak başladığı konuşmasına şöyle devam etti; “Cumhuriyet köylüyü milletin efendisi yapmış, gençlere güvenmiş kendisini gençlere emanet etmiş, kadınları özgürleştirmiş, hepimizi kulluktan çıkarıp birey yapmış bir vicdan meselesidir. Atamızın manevi huzurunda burada bulunan bütün dostlarımızla söz veriyoruz Cumhuriyetimizi 100. yılında demokrasi ile taçlandıracağız, Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız.”

Çelenk sunma töreninin ardından, bayraklarla donatılmış klasik otomobiller şehir turu için Halk Evi önünden hareket etti. Osmangazi Rotari Kulübü’nün 29 Ekim Cumhuriyet Rallisi temasıyla düzenlediği 10. Klasik Otomobil Turu’nda klasik otomobiller kentin caddelerinde gezerek vatandaşlara da bayram sevinci yaşattı.