Nilüfer'de Cumhuriyet'in 100. yılı için koştular

Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Nilüfer Belediyesi Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu”nda yaklaşık bin 200 öğrenci yarıştı. 8 kategoride yaklaşık bin 200 öğrenci Cumhuriyet için koştu.

Nilüfer’de Cumhuriyet’in 100. yıl etkinliklerinde düzenlenen “Nilüfer Belediyesi Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu” öğrencilere bambaşka bir heyecan yaşattı.

Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte her yıl Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen koşuya bu yıl 44 okuldan 32 takım katıldı. 8 kategoride düzenlenen koşuya katılan yaklaşık bin 200 öğrenci büyük heyecan yaşadı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayan koşu bin 500 ve bin 200 metrelik parkurlarda gerçekleştirildi. Koşunun startını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi. Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Erdem, yarınların emanet edileceği çocukları Cumhuriyet’e sahip çıkmaya davet etti.

Cumhuriyet için koşan öğrenciler derece elde etmek için yarışırken, çevre sakinleri de onların heyecanına alkışlarla destek oldu. Yarış Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

Meydanda öğrencileri sürpriz bekliyordu. Alanda düzenlenen Karizma Show ve tahta bacak gösteriler de koşuya katılan öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Öğrencilerin bu eğlencesine eşlik eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Karizma Show’u, onlarla birlikte izledi.

Alanı dolduran öğrencilerin eğlenceli anlarından sonra da ödül töreni düzenlendi.

Yarışlarda Minik Kız, Minik Erkek, Küçük Kız, Küçük Erkek, Yıldız Kız, Yıldız Erkek, Genç Kız ve Genç Erkek kategorilerindedereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Atakan Çorbacı verdi.

Dereceye giren ve koşuya katılan tüm öğrencileri kutlayan Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Atakan Çorbacı, çocuklardan Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşamalarını istedi.