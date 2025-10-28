Nilüfer'de Cumhuriyetin 102'nci yıl heyecanı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Nilüferlilerle birlikte yaşamak için esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlara Atatürk posteri dağıtan Başkan Şadi Özdemir, herkesi kutlamalara davet etti.

Nilüfer, Cumhuriyet’in 102’nci yılı nedeniyle düzenlenecek kutlamalara hazırlanıyor. Bu kapsamda Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ile birlikte 23 Nisan Mahallesi’nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaş ve esnafla sohbet eden Başkan Şadi Özdemir ve Bilgit, talep ve önerileri dinledi.

Ziyaretlerde Cumhuriyet Bayramı’nın bu yıl 102’nci yılının kutlandığını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, esnafa ve vatandaşlara Atatürk posteri dağıttı. Bayrakları evlerine ve iş yerlerine asmalarını isteyen Başkan Şadi Özdemir, coşkunun kent genelinde dolu dolu yaşanması için çalıştıklarını vurguladı. Bu yıl "Cumhuriyet varsa, gelecek var" temasıyla kutlama yapacaklarını aktaran Başkan Şadi Özdemir, bu gururu birlikte yaşamak istediklerini söyledi. Başkan Şadi Özdemir, herkesi FSM Bulvarı Acıbadem Kavşağı’ndan başlayıp, Hastane Alanı’na kadar sürecek geleneksel yürüyüşe ve Sanatçı Edis’in sahne alacağı Cumhuriyet Konseri’ne davet etti.

Ziyaretlerde Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit’e; Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Emre Karagöz, meclis üyeleri Emrah Mutlu, Furkan Yavuz, Salih Güleç, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, 23 Nisan Mahalle Muhtarı Sevda Bayraktar, CHP Mahalle Komite Üyeleri, BESOB Başkan Vekilleri Bahattin Korkmaz ve Fahrettin Tüccaroğlu ile Genel Sekreter Rafiz Vatansever eşlik etti.