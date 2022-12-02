Nilüfer'de Dünya Engelliler Günü'nde renkli buluşma

Nilüfer Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel çocukları “Hayal edebilirsen, yapabilirsin” etkinliğinde bir araya getirdi. Farklı yaş grubundaki öğrenciler yaptıkları sportif etkinlikler ve gösterilerle bu özel günü birlikte kutladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, özel eğitim alan öğrenciler, Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği “Hayal edebilirsen, yapabilirsin” başlıklı etkinlikte buluştu.

Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe farklı yaş gruplarından 120 öğrenci ile velileri katıldı. Öğrenciler, bu anlamlı günde dans gösterileri, spor aktiviteleri ve sihirbaz gösterileriyle renkli anlar yaşadı.

Salonda yapılan buluşmada Alaadinbey Özel Eğitim Meslek Okulu, Duyum İşitme Engelliler Okulu, İpek Özel Eğitim Uygulama Okulu, Kayapa Özel Eğitim Uygulama Okulu, Mithat Enç Özel Eğitim Okulu, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi, Özel Eğitim Okulu öğrencileri ve Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları yer aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Okulları’ndan Sorumlu Şube Müdürü Ahmet Gültekin, ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer de öğrencilerin yanındaydı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan etkinlikte Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi’nden işitme engelli öğrenciler, İstiklal Marşı’na, işitme diliyle eşlik etti.

Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, her alanda engelsiz bir Nilüfer için çalıştıklarını ifade etti. Eğitimde, sağlıkta, sosyal hayatta ve tüm alanlarda herkesin haklarını aldığı ve eşitlik içinde ulaşabilecekleri bir Nilüfer hayal ettiklerini söyleyen Başkan Erdem, “Bu hayalimiz çerçevesinde, bugün burada sizler için “Hayal edebilirsen, yapabilirsin” adı altında etkinlik düzenledik. Çocuklarımızı gerçekten çok seviyoruz. Yaptıkları çalışmaları da çok değerli buluyoruz. Biz Nilüfer olarak siz çocuklarımızın ve velilerimizin her zaman yanınızda olacağız” diye konuştu.

Engelli bireylerin sadece okulda, değil okul sonrasında da eğitim alabileceğini söyleyen Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi de , “Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak ülke genelindeki tüm engelli bireylerimizi önce örgün eğitime almak istiyoruz. Örgün eğitim yaş sınırı sonrasındaki dönemler için de Halk Eğitim Merkezlerimizle, mesleki eğitimlerimizle engelli bireyleri buluşturuyoruz.

Nilüfer’de şu an 7 özel okulda 678 özel öğrencimize hizmet veriyoruz. Atatürk’ün önümüze sönmez bir ışık olarak tuttuğu “Eğitimde feda edilecek tek bir fert bile yoktur” felsefesi çerçevesinde çalışıyoruz. Bu çerçevede özel eğitime özel bir önem gösterdiğimizi bir kez daha tüm katılımcılara hatırlatmak istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından meydan çocukların oldu. Alaadinbey Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin step gösterisiyle renklenen etkinlikte, İpek Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Kayapa Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri de dans gösterilerini sergiledi. Salonda oluşturulan parkurlarda özel eğitim öğrenciler ve velileri birlikte spor etkinliği de yaptı.

Sihirbaz gösterilerinin de büyük ilgi gördüğü etkinliğin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem bütün öğrencilere madalya verdi.