Nilüfer'de Emekliler Parkı ve Olgun Gençlik Lokali hizmete açıldı

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Mahallesi Emekliler Parkı ve Olgun Gençlik Lokali hizmete açıldı.

Nilüfer Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen Emekliler Parkı ve yapımı tamamlanan Olgun Gençlik Lokali’nin projesi emeklilere tarafından yapıldı. 3 bin 650 metrekarelik alanın 2 bin metrekarelik bölümü emeklilerin talepleri üzerine tasarlandı. İçinde yürüyüş yolu, dış mekan spor aletleri, çocuk oyun alanı, oturma alanları ve fotoğraf sergi alanı yapılan parkın içine bir de lokal yapıldı.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Emeklilik sürecinde insanlar ya kendi kabuğuna çekiliyor, ya da Nilüfer’de olduğu gibi; hayatın hangi alanında onların emeğine ihtiyaç varsa zamanlarını ve emeklerini oraya harcıyorlar ve adeta hayata çiçek açtırıyorlar. Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi’nin üyelerini görüyorsunuz, arı gibi çalışıyorlar. İkinci el kitaplarla pek çok köye ve okula kütüphane kazandırdılar. Onları kimi zaman kitap kolilerken, kimi zaman parkta çiçek ekerken görebilirsiniz. Bu parkın projesi de onlara ait. Toplam 3 bin 650 metrekarelik alanda onların talepleri doğrultusunda düzenlemeler yapıldı. Parkın 2 bin metrekarelik bölümü yeşil alan olarak düzenlendi. İçinde yürüyüş yolu, dış mekan spor aletleri, çocuk oyun alanı, oturma alanları ve fotoğraf sergi alanı düzenlendi. İçinde bir de lokal yapıldı. Biliyorsunuz biz yaşlanma sürecine farklı bakıyoruz, onun adına yaşlanma değil ‘Olgun Gençlik Çağı’ diyoruz. O yüzden lokalimizin adı da Olgun Gençlik Lokali”dedi.

“Bu mekanda olgun gençlerimiz çeşitli etkinlikler organize edecekler ve ayrıca çiçekler ektikleri bu parkın bakımına da sürekli destek olacaklar” diyen Başkan Erdem, “Ben Nilüfer’e verdikleri emek ve bu kente kazandırdıkları için Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi’ne teşekkür ediyorum ve tüm emeklileri de bu meclis çatısı altında kentimiz için verimli çalışmalar yürütmeye çağırıyorum. Gelin hep birlikte hayatı güzelleştirelim. Hayat tecrübenizle ve emeğinizle bize katılın. Ben parkımız ve lokalimiz hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Dilek Tez, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaşı ve Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı İbrahim Malçok da parkın ve lokalin düzenlenmesinde başta Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem olmak üzere herkese teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı. Lokal ve park gezildikten sonra hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle program sona erdi.