Nilüfer'de film şöleni yaşandı

Nilüfer Belediyesi desteğiyle düzenlenen Başka Sinema Rota: Bursa etkinliği 4 gün boyunca sinemaseverlere film şöleni yaşattı. Panel ve söyleşilerin de gerçekleştiği etkinlikte Türkiye ve dünya festivallerinden 11 uzun ve 5 kısa film gösterilerek sinema tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Nilüfer Belediyesi desteğiyle düzenlenen Başka Sinema Rota: Bursa etkinliği 2022 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan “Çaykovski’nin Karısı” adlı film gösterimiyle sona erdi. 12 Ocak’ta Konak Kültürevi’nde 2023’ün en merakla beklenen filmlerinden “Aftersun / Güneş Sonrası” ile başlayan şölen, izleyenleri seçkin eserlerle buluşturdu. Türkiye ve dünya festivallerinden 11 uzun, 5 kısa filmin gösterildiği etkinlikte; “A.İ. / E.O.”, “Çaykovski’nin Karısı”, “Tori ve Lokita”, “Kar ve Ayı”, “Ela ile Hilmi ve Ali”, “Korsaj”, “Maskeli Balo”, “Cennetten Gelen Çocuk” ile “Clos/Yakın” adlı yapımlar gösterime sunuldu.

Etkinliğin “Kısalar” başlıklı bölümünde ise Türkiye sinemasından öne çıkan örnekler sahnelendi. ‘Birlikte Yalnız’, ‘Ben Tek Siz Hepiniz’, ‘Bahçeler Put Kesildi’, ‘Büyük İstanbul Depresyonu’, ‘Cehennem Boş Bütün Şeytanlar Burada’ filmleri izleyenlerden tam not aldı.

Başka Sinema Rota: Bursa etkinliğinde düzenlenen söyleşi ve paneller de organizasyona ayrı bir renk kattı. Yapım Serüveni: ‘’Bir Fikrim Var’’ paneline katılan yapımcı Armağan Lale fikir ve senaryolarını filme dönüştürme arzusunda olanlarla deneyimlerini paylaştı. Nazlı Bulum ve Doç. Dr. Handan Can’ın konuk olduğu Karakterlerin Psikolojisi: ‘’Oyuncular Karakterlere Nasıl Can Veriyor?’’ panelinde ise oyunculuk sanatının karakterler üzerindeki etkileri ve psikolojik açısı ele alındı. Etkinlikte Bursalılar ile buluşan YouTube dünyasının en özel sinema kanallarından Kutsal Motor ekibi de bir söyleşi gerçekleştirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de katıldığı söyleşi renkli anlara sahne olurken yerli ve yabancı filmler üzerine merak edilenlere ışık tuttu.

Etkinliğin son bölümünde ise 41. İstanbul Film Festivali’nde ‘En İyi Senaryo ve En İyi Kadın Oyuncu’ dahil 4 ödül alan “Ela ile Hilmi ve Ali” filminin yönetmeni Ziya Demirel ve yapımcı Anna Maria Aslanoğlu sinemaseverlerle buluştu. Aynı apartmanda yaşayan farklı yaşlara ve dünyalara sahip Ela, Hilmi ve Ali’nin karanlık ve kara mizahı bol hikayesinin ele alındığı filme dair merak edilenler söyleşide ele alındı. Ziya Demirel, ilk uzun metrajlı filmi üzerine merak edilen soruları yanıtladı.

4 gün süren ve Bursalılar’a film şöleni yaşatan Başka Sinema Rota: Bursa etkinliği, 2022 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan “Çaykovski’nin Karısı” adlı film gösterimiyle son buldu.