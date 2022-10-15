Nilüfer'de geleceğin çiftçileri tarım öğreniyor

Nilüfer Belediyesi’nin Ürünlü Mahallesi’nde ekolojik tarım koşullarında üretim yaptığı Kent Bostanları, anaokulu öğrencilerini ağırladı.

Toplumun her kesimini tarımla buluşturmak için çok yönlü çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, özellikle de yeni nesli, yani çocuk ve gençleri tarımsal üretimle tanıştırmak için çeşitli eğitim faaliyetleri yürütüyor. Çocukların erken yaşta tarımla tanışmaları ve yedikleri sebze-meyvenin nasıl yetiştiğini görmeleri adına Nilüfer Kent Bostanları’nda yapılan eğitim çalışmalarına bu kez anaokulu öğrencileri konuk oldu.

4 gün süren etkinliğe Çağdaş Eğitim Kooperatifi Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu’ndan gelen 190 anaokulu öğrencisi katıldı. Ürünlü Mahallesi’nde 5 buçuk dönüm üzerine 70 parsel alana kurulmuş ve ekolojik koşullarda tarımsal üretim yapan Kent Bostanları’nı gezen çocuklar, doğal yöntemlerle yetiştirilen sebze, meyve ve tıbbi aromatik bitkileri yakından inceledi. Yazlık ve kışlık meyve ve sebzelerin neler olduğunu öğrenen minikler, ürünlerin yetiştirildiği parselleri gezdi. Kompost ünitesini de ziyaret eden anaokulu öğrencileri, kompostun ne tür ürünlerden elde edildiğini, ne işe yaradığını ve evlerinde bunu nasıl yapacaklarını öğrendi. Tohum kütüphanesini de ziyaret eden çocuklar, sebze fidesi ekme pratiği de yaparak ilk tarım uygulamalarını gerçekleştirmiş oldu.