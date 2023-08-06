Nilüfer'de gençler ilk oyunlarında yıldızlaştı

Yılbaşından bu yana çalışmalarını sürdüren Nilüfer Gençlik Tiyatrosu, ilk oyunlarını sahneye koyarak Ormandaki Kulübe’de seyirciyle buluştu.

Gençlerin tiyatronun her aşamasını öğrenmesi ve sergilemesi hedefiyle Nilüfer Kent Tiyatrosu bünyesinde kurulan Nilüfer Gençlik Tiyatrosu, yılbaşından bu yana elde ettikleri kazanımları, ilk oyunlarını sahneye koyarak sergiledi. ‘Oyun nasıl hazırlanır?’, ‘Tiyatroda tasarım ne demektir?’, ‘Sahne yönetimi nasıl yapılır?’, ‘Oyunculuk ne demektir?’, ‘Yönetmen nasıl çalışır?’ sorularının yanıtlarını uzman kişilerin katıldığı eğitim ve atölye çalışmaları ile öğrenen gençler; oyuncu, tasarım asistanı ve reji masası olacak şekilde üç ekibe ayrılarak, tiyatro prodüksiyonunu deneyimleyip, ‘Euridike’ isimli oyunla ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Sarah Ruhl’un yazdığı, çevirisini Ada Göktepe’nin yaptığı eserin, Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Daltaban, Genel Yapım Yönetmenliği’ni ise Özlem Daltaban yaptı. Yönetmenliklerini Ada Göktepe ile Adem Mülazim’in üstlendiği oyunda; Berra Genç, Burak Arslan, Cemre Naz Durak, Dilek Tırpan, Duru Aşık, Eda Koç, Ekin Ekinci, Murat Özdilek, Öykü Erdoğdu, Tuğba Demirtunç, Yusuf Çelik, Zeynep Budak ve Zeynep Randa rol aldı.

Oyunun prömiyerinde Balat Atatürk Kent Ormanı, Ormandaki Kulübe’de izleyicilerle buluşan gençler, performansları ile alkış aldı. Klasik Yunan miti Orfeus ve Euridike’nin gözünden bir anlatımı sergileyen gençler, Euridike’nin kendi hikayesini yazmayı öğrendiği bir hikayeyi aktardı. Genç oyuncular, becerileriyle seyircilerden tam not aldı.

Oyunun ardından genç oyuncuları tebrik eden Murat Daltaban, performanslarından dolayı kutladı. Nilüfer Belediye Başkanvekili Mustafa Şenyurt ise unutulmaz bir gece yaşadıklarını belirterek, ekibe çiçek verdi. Nilüfer Gençlik Tiyatrosu tarafından sergilenen ‘Euridike’ isimli oyun, 5, 6, 8, 16, 17 Ağustos 2023 tarihlerinde tekrar sahnelenecek. İzlemek isteyenlerin bilet.nilufer.bel.tr adresinden ücretsiz biletlerini almaları gerekiyor. Ayrıca oyun günleri, Emek Metro İstasyonu’ndan saat 20.00’da oyunun sahneleneceği Ormandaki Kulübe’ye, dönüşte de saat 22.00’da aynı metro istasyonuna ücretsiz servis hizmeti verilecek.