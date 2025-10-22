Nilüfer'de gençler ve çocuklar Cumhuriyet için koştu

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çocuklar ve gençler Cumhuriyetin 102’nci yılını koşarak kutladı. FSM Bulvarı üzerinde başlayıp Nilüfer Halk Evi önünde son bulan koşuda gençler ve çocuklar kıyasıya yarıştı.

Cumhuriyet’in 102’nci yılını spor, müzik ve yürüyüşlerin olduğu bir dizi etkinlikle kutlayacak olan Nilüfer Belediyesi açılışı Okullar Arası Cumhuriyet Koşusuyla yaptı. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen geleneksel hale gelen koşuya Bursa geneli bir çok okuldan farklı yaş gruplarından kız ve erkek sporcular katıldı. 8 kategoride düzenlenen koşu, bin 200 metre ve bin 500 metrelik parkurlarda gerçekleştirildi.

Cumhuriyet koşusunun başlangıcı FSM Bulvarından verildi. Emniyet ve Kanuni Caddelerini koşarak geçen çocuklar Nilüfer Belediyesi Halk Evi meydanındaki bitiş noktasına ulaştılar. Yarış güzergahındaki cadde ve sokaklar çocukların güvenliği göz önünde bulundurularak saatler öncesinden trafiğe kapatılırken yarış esnasında trafik polisleri ve sağlık ekipleri de çocuklara eşlik etti.

Nefes nefese bitiş noktasına ulaşan miniklerden derece yapanlar gurur, yapamayanlar ise yarışmayı tamamlayabilmiş olmanın mutluluğunu yaşadı.

Koşuyu başlatan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Her yıl düzenlediğimiz Cumhuriyet Koşusu için kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğü ile işbirliği içerisindeyiz. Bin 609 sporcu burada ter dökecek. Cumhuriyet Bayramı haftası açısından gençlerin ve çocukların bir arada olması çok önemli. Genç nesillerin spora alışması ve sporu cumhuriyetle bir araya getirmek için bu gibi etkinlikleri yapıyoruz. Her yılda düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Yarışa katılan sporcuları tebrik eden Başkan Şadi Özdemir, önemli olanın kazanmak değil, yarışa katılmak olduğunu belirtti. Çocuklara yönelik olarak Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çeşitli etkinlik ve oyunlarla bitiş alanı adeta bayram yerine döndü.