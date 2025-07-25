Nilüfer'de halk hastanelerine sahip çıkmak için toplandı

Bursa’nın Nilüfer ilçesi, sağlık hizmetlerinde yaşanacak muhtemel bir eksilme nedeniyle endişeli. Fethiye Mahallesi sınırları içinde bulunan Yüksek İhtisas Hastanesi Ek Hizmet Binası’nın kapanacağı yönündeki söylentiler mahalle halkında büyük bir tedirginliğe sebep oldu. Hastanenin kapatılacağı iddiaları üzerine bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları, tepkilerini hastane önünde pankart açıp slogan atarak dile getirdi.

Yapılan basın açıklamasında söz alan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, söz konusu ek binanın uzun yıllardır mahalleliye acil servis, dahiliye polikliniği, cerrahi konsültasyon, laboratuvar ve radyoloji gibi temel sağlık hizmetleri sunduğunu, Fethiye, Işıktepe, Bağlarbaşı, Barış, Cumhuriyet, Esentepe, Ataevler ve İhsaniye gibi mahallelerde binlerce kişinin sağlık hizmetine bu hastaneden ulaştığını vurguladı.

Ek hizmet binasının yalnızca fiziksel bir yapı olmadığını, aksine bölge halkı için bir sağlık güvencesi olduğunu belirten Aydın, "Nüfusu artan ve yaş ortalaması yükselen Nilüfer için bu bina çok önemli. Kapatılması durumunda özellikle yaşlılar, kronik hastalar, kadınlar, çocuklar ve hamile bireyler ciddi mağduriyet yaşayacaktır" diye konuştu.

Hastane önünde toplanan kalabalık hastaneyi kapatmadan ziyade binanın kadın doğum, çocuk sağlığı gibi eksik branşlarla güçlendirilmesini istedi. Yapılan konuşmalarda, kamuoyunu aydınlatma sorumluluğu olan yöneticilere bu konuda net ve hızlı adım atılması çağrısı yapıldı.