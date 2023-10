Nilüfer'de hayvanseverler can dostlar için buluştu

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü’nde “Can Dostlarım Şenliği” gerçekleştirdi. Sahipsiz sokak hayvanları yararına yiyecek ve eşya satış etkinliğinin satıldığı farkındalık gününde, hayvan haklarına da dikkat çekildi.

Can dostların hakları konusunda halkı şuurlandıran, sokak hayvanlarına daha iyi yaşam yaşam kalitesini artıracak çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü’nde “Can Dostlarım Şenliği” gerçekleştirdi. Çocuklar için ahşap baskı ve yüz boyama atölyeleriyle sportif etkinliklerin düzenlendiği farkındalık gününde, RednBlack müzik grubu da konser verdi. Nilüfer Gençlik Parkı’nda gerçekleştirilen ve 7’den 77’ye her yaştan insanın katıldığı etkinlikte, sokak hayvanları yararına bir de satış etkinliği düzenlendi. Sokak hayvanları yararına faaliyet gösteren işletme ve dernekler, can dostların beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla stantlar açtı. Etkinliğe katılanlar, can dostlara destek için stantlarda bulunan ürünleri alırken, hayvan hakları konusunda da bilgilendirildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar ile birlikte etkinliğe katılarak, stantları tek tek gezdi. İşletme ve derneklere desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Turgay Erdem, etkinliğe katkıda bulundu.

Nilüfer Belediyesi olarak uzun yıllardır sahipsiz sokak hayvanları yararına önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kentteki popülasyonun yüksek olması nedeniyle zorlandıklarını dile getirdi. Başkan Erdem, “İmkanlarımızı artırmaya çalışsak da, alanımızda çok fazla popülasyon olması nedeniyle sıkıntılar yaşıyoruz. Biz bu sıkıntıları gidermek için tesislerimizde ve açık alanlarda can dostlarımızın yaşam kalitesini artıracak birçok fırsat sağlıyoruz. Ama gerçekten zorlanıyoruz. İyi ki sizler varsınız. Sizler sayesinde can dostlara karşı bir farkındalık oluştu. Nilüfer’de bu farkındalığı yaşatıyorsunuz. Onları korumak ve kollamak, bu dünyada onların da hakları olduğunu bilmek herkes için önemli. Nilüfer’de can dostların ayrıcalıklı şekilde yaşaması için gereken çabayı hep birlikte göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda sizlerin de desteğine ihtiyaç duyuyoruz” diye konuştu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, Can Dostlarım Şenliği’nde stant açarak katkıda bulunan işletme ve derneklerin temsilcilerine belge vererek teşekkür etti.