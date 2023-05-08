Nilüfer'de hıdırellez coşkusu

Nilüfer Belediyesi’nin 11’ncisini gerçekleştirdiği Görükle Hıdırellez buluşması keyifli anlara sahne oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, hıdırellezin, tüm ülkeye bolluk bereket, barış ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.

Nilüfer’de baharın ve bereketin müjdecisi hıdırellez, coşkuyla kutlandı. Nilüfer Belediyesi’nin Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Görükle Sanayici ve İşadamları Derneği (GÖRSİAD) ve Görükle Kadın Dayanışma ve Kalkındırma Kültür Derneği işbirliği ile düzenlenen şenlik, Görükle meydanında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Şenliğe, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Yüksel Özkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediyesi geçmiş dönem Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Millet İttifakı Milletvekili adayları, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Levent Öncü, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Görükle Meydanı’nda toplanan kalabalık grup, davul-zurna eşliğinde Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ve Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun müzik ve dansları eşliğinde, Motormeşeler Parkı’na yürüdü. Şenlik ateşinin yakıldığı, dev salıncağın kurulduğu, şenlik alanını renkli anlara sahne oldu. Katılanların keyifli anlar yaşadığı etkinlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem hıdırellez ateşinden atlayıp, salıncakta sallandı.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Hıdrellez’in inanlar için önemine değindi. “Hıdırellez, mevsimlerin en güzeline merhaba demek” sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Erdem, “Hıdrellez doğanın yeniden uyanışı demek. Baharı kucaklamak demek. Bizim kültürümüzde Hıdırellez’e dair çeşitli rivayetler var. Rengarenk ritüellerin eşlik ettiği Hıdırellez bir bahar bayramıdır aslında. Hıdırellez’in hepimizin hayatına her anlamda bahar getirmesini diliyorum. Artık yüzümüz gülsün, gönüllerimizde yeni başlangıçların umut çiçekleri açsın istiyorum. Hıdırellezin, tüm ülkemize bolluk bereket, barış ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da hıdrellez coşkusuna ortak olarak katılanların anlamlı gününü kutladı. Türkiye’nin çok önemli süreçten geçtiğini ifade eden Nurhayat Altaca Kayışoğlu, tüm ülkeye yakın zamanda bahar geleceğine işaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediyesi geçmiş dönem Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de tüm dileklerin gerçek olmasını dilerken, “Özgürlük, demokrasi, adalet dileklerimiz gerçek olsun. Türkiye önemli süreçten geçiyor. Kısa bir süre sonra bahar coşkusu tüm ülkeyi saracak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ve Nilüfer Halk Dansları Topluluğu, danslarıyla alanı dolduranları coşturdu. Şenlikte düzenlenen çanta baskı ve şapka yapımı atölyeleri ile sokak oyunlarına katılanlar keyifli anlar yaşadı. Etkinliğin sonunda Balkanlar’ın sevilen sesi Ceren Toksöz verdiği konserle katılanları coşturdu.