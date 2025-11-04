Nilüfer'de imara aykırı iki yapı yıkıldı

Nilüfer Belediyesi, imara aykırı yapılarla ve tarım alanları üzerindeki usulsüz inşaatlarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Yaylacık ve Tahtalı Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen iki iş yeri yıkıldı.

Vatandaşlardan gelen ihbarların yanı sıra düzenli denetimlerini de sürdüren Nilüfer Belediyesi ekipleri, imara aykırı şekilde faaliyet gösteren iki yapıyı belirledi. Yapılan tebligatlara rağmen faaliyetine devam eden işletmeler için yasal süreç başlatıldı. Sürecin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri, güvenlik önlemleri altında yıkım işlemini gerçekleştirdi.

İlk olarak Yaylacık Mahallesi’nde 400 metrekarelik iş yeri, ardından Tahtalı Mahallesi’nde bin 400 metrekarelik depo kısmen yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Yıkımlar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Nilüfer Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bu tür uygulamaların yalnızca imar düzenini değil, çevre ve tarım alanlarının geleceğini de olumsuz etkilediğine dikkat çekilerek, planlı kentleşmenin ve kamu yararının korunmasının öncelikli hedef olduğu ifade edildi.